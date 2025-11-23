Language
    निर्माणाधीन नर्सिंग होम के बेसमेंट में पानी भरने से गिरी तीन मंजिला बिल्डिंग, प्रशासन पर उठे सवाल

    By Deepak Pandey Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:43 AM (IST)

    फ़रीदाबाद में निर्माणाधीन नर्सिंग होम के बेसमेंट में पानी भरने से एक तीन मंजिला इमारत गिर गई। इस घटना ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण की अनुमति और सुरक्षा मानकों पर चिंता जताई है। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।

    सीकरी की हरपाल रोड पर गिरने से पहले टेढ़ी हुई तीन मंजिला नर्सिंग होम की बिल्डिंग। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में स्थित निर्माणाधीन इमारत शनिवार को भरभरा कर गिर गई। उस समय पर तीन मंजिला इमारत में कोई नहीं था। इमारत के गिरने से आसपास बिजली के खंभे तार सहित टूट गए। आसपास की दुकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा। करीब 200 मीटर तक धूल का गुब्बार भी फैल गया।

    जैसे बिल्डिंग गिरी तो आसपास के लोग दूर चले गए थे। मौके पर पुलिस पहुंची और कहा कि इमारत के गिरने से किसी की जान की क्षति नहीं हुई है। उधर बिजली के खंभे व तार टूटने से आसपासस के क्षेत्र की बिजली ठप हो गई। बिजलीकर्मी आए और खंभे दूसरी जगह खड़े किए। कई घंटे तक सप्लाई बाधित रही। सीकरी के हरपाल रोड पर पिछले काफी समय से भावना नर्सिंग होम की तीन मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही थी।

    शनिवार को सुबह 10 बजे बिल्डिंग एक तरफ झुकने लगी। बिल्डिंग का झुकाव होते हुए देख आसपास के लोग दूर हट गए। इसके कुछ ही समय बाद बिल्डिंग गिर गई। इसके मालिक डा. राधा रमन ने आसपास की जमीन में पानी काफी ऊपर है।

    बेसमेंट की खोदाई के दौरान पानी निकल आया और भरने लगा। बेसमेंट में पानी भरने से नीव कमजोर हो गई। जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई। सीकरी थाना इंचार्ज प्रदीप ने बताया कि बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था। साथ वाली दुकानों को जरूर नुकसान हुआ है।

    कैसे मिली इतनी ऊंची इमारत बनाने की अनुमति

    अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब यहां पानी का स्तर ऊंचाई पर है तो बेसमेंट व इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने की अनुमति कैसे मिल गई और किसने दे दी। शुक्र रहा कि निर्माण के दौरान ही ऐसा हो गया, वरना यदि नर्सिंग होम चालू हो जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिला प्रशासन को ऐसी घटना पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह का कोई हादसा न हो।