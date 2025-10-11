करवाचौथ पर पत्नी करती रह गई इंतजार, घर पहुंची पति की हत्या की खबर; पत्थर-रॉड और पेचकस...

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। करवाचौथ के दिन पत्नी ने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखा। शाम को वह व्रत खोलने के लिए उसका इंतजार करती रही। लेकिन सूचना मिली कि पति का मर्डर हो गया। मच्छगर गांव के रहने वाले युवक की शुक्रवार शाम को पांच लोगों ने पेचकस और रॉड मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपित सदर बल्लभगढ़ थाने जा पहुंचे और हत्या के बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस आरोपितों को लेकर मौके पर आई। वहां शव बरामद कर इसकी शिनाख्त कराई। आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। परिवार लगाता है बिरयानी की रेहड़ी मच्छगर गांव के रहने वाले नीरज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका भाई सतीश आइएमटी स्थित फैक्ट्री में हेल्पर था। फैक्ट्री से कुछ ही दूर पर सतीश का परिवार रेहड़ी पर बिरयानी बेचने का काम करता है। जिसको मृतक की पत्नी मीनू संभालती है। सतीश दोपहर को इसी रेहड़ी पर लंच करने के लिए आता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार सुबह सतीश फैक्ट्री चला गया। दोपहर में वह लंच करने के लिए नहीं आया तो मीनू ने अपनी सास सोनदई को फोन किया। मीनू को लगा कि सतीश खाना खाने के लिए घर चला गया। लेकिन सास से भी कोई जानकारी नहीं मिली।

शाम को गांव में ही रहने वाले नगर निगम के पार्षद प्रदीप टोंगर को पुलिस ने सूचना दी कि सतीश का शव आइएमटी सर्विस रोड पर पड़ा हुआ है। पार्षद ने यह जानकारी सतीश के बड़े भाई नीरज को दी।

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्वजन ने सतीश के शव की पहचान की। मृतक की पत्नी मीनू का करवाचौथ का व्रत था। वह पति के घर आने का इंतजार कर रही थी। आरोपितों में विकास, प्रिंस और ओम हुड्डा शामिल हैं।