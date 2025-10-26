फरीदाबाद का एक और ब्लाइंड मर्डर बना चुनौती, 200 से ज्यादा CCTV कैमरों की होगी जांच

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के लिए ब्लाइंड मर्डर चुनौती बन गए है। क्राइम ब्रांच के पास पहले ही दो मामले अनसुलझे थे। अब सेक्टर-24 में आठ दिन पहले हुए मर्डर में आरोपित को लेकर सुराग खोजना मुश्किल हो गया है। क्योंकि अभी तक मृतक की ही पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की पहचान को लेकर डीएलएफ क्राइम ब्रांच अब सेक्टर-24 इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही 200 से अधिक फैक्ट्रियों के सीसीटीवी कैमरे की जांच करेगी। हर फुटेज में मृतक और उसको यहां लाने वाले आरोपित के बारे में सुराग खोजने का प्रयास किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

16 अक्टूबर को सेक्टर-24 के डाबरी पार्क में सैर करने वाले लोगों को एक युवक का शव दिखाई दिया था। लोगों ने इसकी जानकारी मुजेसर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि शव के गला रेता हुआ है। इसके साथ ही शरीर पर चोट के निशान भी थे। शव के पास से शराब की बोतल और दो गिलास भी मिले थे।

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब मामले की जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को भी सौंपी गई है। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पूरा अंदेशा कि शव को बाहर से लाकर पार्क में डाला गया है। क्योंकि युवक आसपास की फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी होता तो उसकी पहचान अभी तक हो जाती। क्राइम ब्रांच की ओर से सोमवार से सीसीटीवी कैमरों को चेक करने का काम किया जाएगा।