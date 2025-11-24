फरीदाबाद में बाहर से आए कर्मचारियों की खंगाली जाएगी कुंडली, कश्मीरी प्रवासियों पर विशेष नजर
फरीदाबाद पुलिस शहर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बाहरी कर्मचारियों की जानकारी जुटाएगी। विशेष रूप से कश्मीरी प्रवासियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कदम शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अल फलाह यूनिवर्सिटी में देश विरोधी गतिविधियां सामने आने के बाद खुफिया एजेसियां व पुलिस जांच अभियान चला रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अब जिले के सभी कालेजों, यूनिवर्सिटी और अस्पताल में कार्यरत प्रवासी डाक्टरों, प्रोफेसरों, कर्मियों की जानकारी एकत्र की जा रही है। इनमें कश्मीरी प्रवासियों पर विशेष नजर है।
पता किया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या रही, कब से कार्यरत हैं, बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि अंदेशा है कि जिले में अब भी आतंकियों के मददगार मौजूद हैं। जिले में यूनिवर्सिटी के अलावा अन्य हास्टलों में लॉकर खुलवाकर भी जांच की जाएगी।
जांच के लिए बनाई तीन श्रेणी
सूत्रों के अनुसार, जांच के लिए तीन श्रेणी बनाई गई हैं। ए श्रेणी के तहत आतंकी माड्यूल में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सर्च आपरेशन जारी है। उनके मोबाइल फोन जब्त कर चैट और लोकेशन की जांच की जा रही है। इस श्रेणी में छह लोगों को उठाया गया था।
बी श्रेणी में वे लोग हैं, जो आतंकियों के संपर्क में थे, लेकिन सीधे तौर पर दिल्ली धमाके फरीदाबाद जिले के कालेजों, यूनिवर्सिटी व अस्पताल में पड़ताल, कश्मीरी प्रवासियों पर खास नजर हास्टल के लाकर की भी होगी जांच, अल फलाह में देशविरोधी गतिविधि के बाद पुलिस का बड़ा कदम में भूमिका नहीं है।
उनके मोबाइल फोन, घरों, बैंक खातों की जांच की गई। 100 से अधिक लोगों से पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सी श्रेणी में केवल शक वाले लोग थे। ये लोग किसी न किसी रूप में यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। ऐसे 1000 लोगों के फोन चेक किए गए और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया गया। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के आदेश पर गठित एसआइटी जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।