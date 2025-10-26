फरीदाबाद में सवारियों से भरा ऑटो पलटा, महिला की मौत; आरोपित ड्राइवर की तलाश में पुलिस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। छांयसा थाना क्षेत्र के मच्छगर हनुमान मंदिर के पास सवारियों से भरा ऑटो पलट गया। जिसमें एक घायल महिला की मौत हो गई। मृतक पन्हैड़ा खुर्द की रहने वाली रजनी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपित चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के समय आटो में 12 सवारियां बैठी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पन्हैड़ा खुर्द की रहने वाली रजनी आइएमटी स्थित फैक्ट्री में काम करती थी। आटो पलटने से घायल संजय ने बताया कि चालक ने करीब 12 सवारियों को बैठाया हुआ था। वह काफी तेज गति से ऑटो चला रहा था। सवारियों ने कई बार चालक को आटो धीरे करने के लिए कहा। आटो चालक ने इस बात को अनसुना कर दिया।

मच्छगर हनुमान मंदिर के पास तेज रफ्तार ऑटो पलट गया। पीछे की सीट पर बैठी रजनी शर्मा आटो के नीचे दब गई जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों की सहायता से आटो में बैठी सवारियों ने आटो को सीधा किया। आटो पलटने के बाद चालक सवारियों को छोड़कर भाग गया।