    फरीदाबाद: लगन-सगाई समारोह पर हथियारबंद बदमाशों का हमला, एक लाख रुपए और आभूषण लूटे

    By Subhash Dagar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:07 AM (IST)

    फ़रीदाबाद में एक लगन-सगाई समारोह में हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने एक लाख रुपए और आभूषण लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जां ...और पढ़ें

    सुभाष कालोनी में लगन-सगाई समारोह में तेज संगीत बजाने को लेकर हुए झगड़ा करते हुए कुछ युवक।

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। सुभाष कालोनी में मंगलवार की शाम को आठ बजे लगन-सगाई समारोह में तेज संगीत बजाने को लेकर हथियारों से लैस 10-15 हमलावरों ने हमला कर दिया। इस दौरान हमलावर एक लाख रुपए और आभूषण छीन कर ले गए। तीन-चार लोगों को चोट लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हमलावरों ने जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया।

    सुभाष कालोनी हरि विहार शनिदेव मंदिर पानी की टंकी के पास रहने वाले शिवम ने थाना आदर्श नगर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मंगलवार को लगन-सगाई थी। कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी 10-15 युवक हाथों में लाठी-डंडा व तमंचा लेकर आए और उन्होंने जाति सूचक शब्द बोलते हुए कहा कि तुम भी तेज संगीत बजाने लगे हो।

    हलवाईयों के साथ की मारपीट

    इस दौरान हमलावरों ने भोजन को पलट दिया और हलवाईयों के साथ मारपीट की। उन्होंने शिवम को भी मारा। इस दौरान शिवम के भाई की आंख पर काफी चोट लगी है। अन्य तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया है। हमलावर उसके दादा के हाथ में से एक लाख रुपए, सोने की अंगूठी और चेन लूट कर ले गए।

    शिवम का आरोप है कि हमला करने वालों में शादिक, आदिल, सुनेल खान, रियासत, अली, समीर खान व अन्य शामिल हैं। इस मामले में थाना प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि शिकायत मिली है। जांच की जा रही है, जो भी आरोपित होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।