फरीदाबाद: लगन-सगाई समारोह पर हथियारबंद बदमाशों का हमला, एक लाख रुपए और आभूषण लूटे

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। सुभाष कालोनी में मंगलवार की शाम को आठ बजे लगन-सगाई समारोह में तेज संगीत बजाने को लेकर हथियारों से लैस 10-15 हमलावरों ने हमला कर दिया। इस दौरान हमलावर एक लाख रुपए और आभूषण छीन कर ले गए। तीन-चार लोगों को चोट लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हमलावरों ने जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया।

सुभाष कालोनी हरि विहार शनिदेव मंदिर पानी की टंकी के पास रहने वाले शिवम ने थाना आदर्श नगर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मंगलवार को लगन-सगाई थी। कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी 10-15 युवक हाथों में लाठी-डंडा व तमंचा लेकर आए और उन्होंने जाति सूचक शब्द बोलते हुए कहा कि तुम भी तेज संगीत बजाने लगे हो।

हलवाईयों के साथ की मारपीट इस दौरान हमलावरों ने भोजन को पलट दिया और हलवाईयों के साथ मारपीट की। उन्होंने शिवम को भी मारा। इस दौरान शिवम के भाई की आंख पर काफी चोट लगी है। अन्य तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया है। हमलावर उसके दादा के हाथ में से एक लाख रुपए, सोने की अंगूठी और चेन लूट कर ले गए।