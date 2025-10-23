Language
    दर्दनाक: स्कूटी पर साले के साथ जा रहे जीजा को पिकअप ने कुचला, अस्पताल में तोड़ा दम

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:25 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक दुखद घटना घटी। एक व्यक्ति अपने साले के साथ स्कूटी पर जा रहा था, तभी एक पिकअप ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    स्कूटी सवार जीजा को पिरअप ने कुचला।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। डबुआ थाना क्षेत्र में अपने साले के साथ स्कूटी पर जा रहे जीजा की सड़क हादसे में मौत हो गई। सैनिक कालोनी के मोड़ पर पिकअप ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी। जिससे पीछे बैठा युवक संतुलन खोकर गिर पड़े। इसके बाद पिकअप उनको कुचलते हुए चला गया। घायल अवस्था में युवक को बादशाह खान अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई।

    एसजीएम नगर में रहने वाले फकरुद्दीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके जीजा असलम कालोनी में ही सैलून चलाते हैं। वह बुधवार को अपने जीजा के साथ सैनिक कालोनी मोड पर पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे थे। मोड के पास पहुंचने पर जब वह यूटर्न लेकर पेट्रोल पंप की तरफ आए तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी। जिससे स्कूटी गिर गई।

    पुलिस पर लापरवाही का आरोप 

    स्कूटी पर सवार फकरूद्दीन और असलम दोनों संतुलन खाकर गिर गए। असलम अपने आपको संभालते इतने में पिकअप उनकों रौंदती हुई आगे बढ़ गई, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं फकरुद्दीन के हाथ में फैक्चर आ गया। असलम को गंभीर अवस्था में बादशाह खान नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी मौत हो गई।

    स्वजन का आरोप है कि पुलिस ने गाड़ी नंबर होने के बावजूद भी मामला दर्ज करने में लापरवाही दिखाई। वहीं थाना प्रभारी अनिल कुमार के अनुसार मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।