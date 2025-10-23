दर्दनाक: स्कूटी पर साले के साथ जा रहे जीजा को पिकअप ने कुचला, अस्पताल में तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। डबुआ थाना क्षेत्र में अपने साले के साथ स्कूटी पर जा रहे जीजा की सड़क हादसे में मौत हो गई। सैनिक कालोनी के मोड़ पर पिकअप ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी। जिससे पीछे बैठा युवक संतुलन खोकर गिर पड़े। इसके बाद पिकअप उनको कुचलते हुए चला गया। घायल अवस्था में युवक को बादशाह खान अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जहां उसकी मौत हो गई।

एसजीएम नगर में रहने वाले फकरुद्दीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके जीजा असलम कालोनी में ही सैलून चलाते हैं। वह बुधवार को अपने जीजा के साथ सैनिक कालोनी मोड पर पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे थे। मोड के पास पहुंचने पर जब वह यूटर्न लेकर पेट्रोल पंप की तरफ आए तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी। जिससे स्कूटी गिर गई।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप स्कूटी पर सवार फकरूद्दीन और असलम दोनों संतुलन खाकर गिर गए। असलम अपने आपको संभालते इतने में पिकअप उनकों रौंदती हुई आगे बढ़ गई, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं फकरुद्दीन के हाथ में फैक्चर आ गया। असलम को गंभीर अवस्था में बादशाह खान नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी मौत हो गई।