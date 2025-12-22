फरीदाबाद में नियमों को तोड़ने पर 20 दिन में 36 हजार चालान, लेन बदलने वाले सबसे अधिक

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाते हुए पिछले 20 दिन में 36 हजार चालान किए। इनमें सबसे अधिक चालान गलत लेन में चलने वाले लोग शामिल है।

पुलिस के अनुसार तेज गति से वाहन चलाने वालों में 2851, गलत साइड में चलने वाले 3655, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले 1012, लेन चेंज करने वाले 4311 लोगों के चालान किए गए। इस तरह से कुल 36,989 चालान ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए गए।