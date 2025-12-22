Language
    फरीदाबाद में नियमों को तोड़ने पर 20 दिन में 36 हजार चालान, लेन बदलने वाले सबसे अधिक

    By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीते 20 दिनों में 36 हजार चालान काटे। इनमें गलत लेन में चलने ...और पढ़ें

    ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 20 दिन में 36 हजार चालान किए।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाते हुए पिछले 20 दिन में 36 हजार चालान किए। इनमें सबसे अधिक चालान गलत लेन में चलने वाले लोग शामिल है।

    पुलिस के अनुसार तेज गति से वाहन चलाने वालों में 2851, गलत साइड में चलने वाले 3655, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले 1012, लेन चेंज करने वाले 4311 लोगों के चालान किए गए। इस तरह से कुल 36,989 चालान ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए गए।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि लाेगों को बार बार जागरूक करने के बावजूद भी वह नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आते हैं। उनको नियमों का पालन करने के लिए बार बार समझाया जाता है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ही सड़क हादसे होते हैं।