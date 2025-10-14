आश्रम से फरीदाबाद तक बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर, बेहतर होगी कनेक्टिविटी; जाम से मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले की दिल्ली से कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए आश्रम रोड से फरीदाबाद तक एलिवेटेड पुल बनेगा। इसके बाद लोगों को फरीदाबाद से आश्रम तक जाने में जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और यह रोड पूरी तरीके से सिग्नल फ्री होगा। यह बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कही। वह सेक्टर-37 अशोका एन्क्लेव में आयोजित सम्मान समारोह लोगों को संबोधित कर रहे थे।

यहां सरकार के मंत्रियों विपुल गोयल, राजेश नागर एवं गौरव गौतम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, इसलिए कोई अड़चन नहीं होगी। क्योंकि इसी रोड से फरीदाबाद से प्रतिदिन हजारों वाहन चालक आते जाते हैं, इसलिए अब योजना को सिरे चढ़वाया जाएगा।

राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि कभी सड़के बनाने के लिए इधर-उधर ताकने वाले तिगांव में ही चौड़ी कंक्रीट की सड़कें, बिजली स्टेशन, नए स्कूल, आइटीआइ विकास की कहानी लिख रहे हैं। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए वचनबद्ध हैं।

पूर्व विधायक ने रखी मांगें इससे पहले पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता टेकचंद शर्मा ने मंत्रियों के समक्ष कुछ मांगे रखी। इनमें अशोका एनक्लेव, सेक्टर 37 और नहर पार के लोगों की कुछ मांगों का पत्र तीनों मंत्रियों को सौंपा जिसमें सेक्टर 37 के एंट्री प्वाइंट पर शराब के ठेके बंद कराने, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 37 के पास कट, सराय ख्वाजा पर टोल को हटाने की शामिल थी। मांगों को अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर जल्द पूरा करने का वादा मंत्रियों ने मंच के माध्यम से किया। इस अवसर पर मेयर प्रवीण बत्रा जोशी, पूर्व प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी और पार्षद मौजूद रहे।

तीनों मंत्रियों ने एकजुटता का दिया संदेश नगर निगम चुनाव में अब भाजपा नेता सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर दो पक्षों में बंटे दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, बड़खल के विधायक धनेश अदलखा, एनआइटी के विधायक सतीश फागना और उनके समर्थक पार्षद हैं। इन पार्षदों की संख्या 39 है। यही कारण है कि अभी तक दोनों पद का चुनाव नहीं हो पाया है।