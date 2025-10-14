आश्रम से फरीदाबाद तक बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर, बेहतर होगी कनेक्टिविटी; जाम से मिलेगी मुक्ति

Language
    By Parveen Kaushik Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:40 AM (IST)

    कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने घोषणा की कि आश्रम रोड से फरीदाबाद तक एलिवेटेड पुल बनेगा, जिससे दिल्ली से कनेक्टिविटी सुधरेगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। सेक्टर-37 में आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने यह बात कही। राज्य मंत्री राजेश नागर ने तिगांव में विकास कार्यों का उल्लेख किया। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने कुछ मांगें रखीं, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया गया। समारोह में एकजुटता का संदेश दिया गया।

    Hero Image

    आश्रम रोड से फरीदाबाद तक एलिवेटेड पुल बनेगा।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले की दिल्ली से कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए आश्रम रोड से फरीदाबाद तक एलिवेटेड पुल बनेगा। इसके बाद लोगों को फरीदाबाद से आश्रम तक जाने में जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और यह रोड पूरी तरीके से सिग्नल फ्री होगा। यह बात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कही। वह सेक्टर-37 अशोका एन्क्लेव में आयोजित सम्मान समारोह लोगों को संबोधित कर रहे थे।

    यहां सरकार के मंत्रियों विपुल गोयल, राजेश नागर एवं गौरव गौतम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, इसलिए कोई अड़चन नहीं होगी। क्योंकि इसी रोड से फरीदाबाद से प्रतिदिन हजारों वाहन चालक आते जाते हैं, इसलिए अब योजना को सिरे चढ़वाया जाएगा।

    राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि कभी सड़के बनाने के लिए इधर-उधर ताकने वाले तिगांव में ही चौड़ी कंक्रीट की सड़कें, बिजली स्टेशन, नए स्कूल, आइटीआइ विकास की कहानी लिख रहे हैं। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए वचनबद्ध हैं।

    पूर्व विधायक ने रखी मांगें

    इससे पहले पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता टेकचंद शर्मा ने मंत्रियों के समक्ष कुछ मांगे रखी। इनमें अशोका एनक्लेव, सेक्टर 37 और नहर पार के लोगों की कुछ मांगों का पत्र तीनों मंत्रियों को सौंपा जिसमें सेक्टर 37 के एंट्री प्वाइंट पर शराब के ठेके बंद कराने, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 37 के पास कट, सराय ख्वाजा पर टोल को हटाने की शामिल थी। मांगों को अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर जल्द पूरा करने का वादा मंत्रियों ने मंच के माध्यम से किया। इस अवसर पर मेयर प्रवीण बत्रा जोशी, पूर्व प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी और पार्षद मौजूद रहे।

    तीनों मंत्रियों ने एकजुटता का दिया संदेश

    नगर निगम चुनाव में अब भाजपा नेता सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर दो पक्षों में बंटे दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा, बड़खल के विधायक धनेश अदलखा, एनआइटी के विधायक सतीश फागना और उनके समर्थक पार्षद हैं। इन पार्षदों की संख्या 39 है। यही कारण है कि अभी तक दोनों पद का चुनाव नहीं हो पाया है।

    वहीं केंद्रीय मंत्री गुर्जर के विरोधी गुट में नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, मेयर प्रवीण जोशी बत्रा, संदीप जोशी, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा व उनके समर्थक विधायक शामिल हैं। रविवार को केंद्रीय मंत्री गुर्जर के विरोधी गुट ने सेक्टर-37 में एक अभिनंदन समारोह में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और समर्थकों को यह संदेश दिया कि अब वह पार्टी में मजबूत स्थिति में हैं।