    जागरण-डिजीकवच अभियान: फरीदाबाद में वरिष्‍ठ नागरिकों ने सीखे डिजिटल सेफ्टी के तरीके

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    फरीदाबाद में दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज़ ने गूगल के डिजीकवच कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सेमिनार आयोजित किया। 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के अंतर्गत, नागरिकों को ऑनलाइन घोटालों से बचने के तरीके बताए गए। लोगों को फिशिंग लिंक और नकली वेबसाइटों से सावधान रहने की सलाह दी गई, साथ ही मजबूत पासवर्ड बनाने और निजी जानकारी साझा न करने पर जोर दिया गया।

    Hero Image

    फरीदबाद में 'डिजीकवच' कार्यक्रम में विश्‍वास न्‍यूज की डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका बताया।। जागरण

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। हरियाणा के फरीदाबाद में दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल ने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत हुआ। सेमिनार में वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन स्कैम के प्रकार बताने के साथ ही उनसे बचने के तरीके भी बताए गए।

    सेक्‍टर-7 के सीही के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट ने लोगों को इस कार्यक्रम का महत्व बताते हुए कहा कि साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ठग कभी फिशिंग लिंक्स के जरिए, तो कभी फेक वेबसाइट के जरिए लोगों को निशाना बनाते हैं। )इनसे बचने के लिए सतर्कता जरूरी है।

    कार्यक्रम में विश्‍वास न्‍यूज की डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने लोगों को गूगल और सोशल मीडिया अकाउंट के मजबूत पासवर्ड बनाने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए पासकी का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। साथ ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के प्रयोग से भी अकाउंट को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने लुभावने मैसेज के साथ आने वाले फिशिंग लिंक्स पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी।

    WhatsApp Image 2025-11-28 at 3.52.36 PM
    लोगों को डेबिट कार्ड फ्रॉड के बारे में जानकारी देती विश्‍वास न्‍यूज की चीफ सब एडिटर प्रज्ञा शुक्ला।

    विश्‍वास न्‍यूज की चीफ सब एडिटर प्रज्ञा शुक्ला ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड के बारे में बताते हुए कहा कि ठग अक्सर बीमा या बैंक एजेंट बनकर यूजर की निजी और बैंकिंग जानकारी लेकर नया क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए किसी के साथ भी अपनी निजी जानकारी और ओटीपी शेयर नहीं करने चाहिए। शुक्ला ने कहा कि अगर कोई साइबर क्राइम हो जाए, तो तुरंत 1930 पर इसकी जानकारी दें।

    विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित हुए इस कार्यक्रम में ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन ने सहयोग किया है। कार्यक्रम में शामिल वरिष्ठ नागरिकों ने कड़वे अनुभवों को साझा किया। वहां मौजूद ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी महेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को आज की जरूरत बताते हुए दैनिक जागरण को धन्यवाद दिया। इस दौरान वहां स्कूल की प्रिंसिपल सीमा गौतम और फाउंडेशन के संस्थापक सैंडी खांडा भी मौजूद रहे।

    WhatsApp Image 2025-11-28 at 3.53.19 PM

    कार्यक्रम में साइबर फ्रॉड के बारे में अहम जानकारी लेते लोग।

    29 को दिल्ली में होगा सेमिनार

    29 नवंबर (शनिवार) को दिल्ली के अशोक विहार स्थित क्ले 1 ग्रांड बैंक्वेट, वजीरपुर में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में केशवपुरम का सिंगल सीनियर्स वेलफेयर ट्रस्ट सहयोग कर रहा है।

    कार्यक्रम के बारे में

    'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्‍वास न्‍यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    हरियाणा के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और उससे बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।

