धीरेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में सनातन हिंदू पदयात्रा का फरीदाबाद में प्रवेश, फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग किया बंद

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री महाराज के नेतृत्व में निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का मांगर कट से जिले में प्रवेश हो गया है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के चलते फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर आमजन के लिए आवागमन बंद कर दिया गया है। इससे वाहन चालकों को बेहद परेशानी हो रही है।

हालांकि यातायात पुलिस ने तीन दिन लगातार एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को पहले ही अलर्ट कर दिया था लेकिन इसका अधिक असर दिखाई नहीं दिया। फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर सुबह आठ बजे से ही वाहन चालकों को जाने से रोक दिया गया। मस्जिद चौक पर बेरिकेड लगा दिए गए थे। इस कारण वाहन चालकों को रूट डायवर्ट करना पड़ा। इस चक्कर में अन्य सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। जिससे लंबी लाइन लगी हुई है।