धीरेंद्र शास्त्री के नेतृत्व में सनातन हिंदू पदयात्रा का फरीदाबाद में प्रवेश, फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग किया बंद

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:10 AM (IST)

    बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री महाराज के नेतृत्व में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ने फरीदाबाद में प्रवेश किया, जिसके चलते फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग बंद कर दिया गया। यातायात पुलिस की एडवाइजरी के बावजूद वाहन चालकों को परेशानी हुई और अन्य मार्गों पर दबाव बढ़ गया। यात्रा एनआईटी दशहरा मैदान में रात्रि भोजन के लिए रुकेगी और अगले दिन बल्लभगढ़ के लिए रवाना होगी। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है।

    धीरेंद्र शास्त्री महाराज के नेतृत्व में निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का मांगर कट से जिले में प्रवेश हो गया।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री महाराज के नेतृत्व में निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का मांगर कट से जिले में प्रवेश हो गया है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के चलते फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर आमजन के लिए आवागमन बंद कर दिया गया है। इससे वाहन चालकों को बेहद परेशानी हो रही है।

    हालांकि यातायात पुलिस ने तीन दिन लगातार एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को पहले ही अलर्ट कर दिया था लेकिन इसका अधिक असर दिखाई नहीं दिया।

    फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर सुबह आठ बजे से ही वाहन चालकों को जाने से रोक दिया गया। मस्जिद चौक पर बेरिकेड लगा दिए गए थे। इस कारण वाहन चालकों को रूट डायवर्ट करना पड़ा। इस चक्कर में अन्य सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। जिससे लंबी लाइन लगी हुई है।

    यात्रा तीन से चार घंटे तक इस फरीदाबाद-गुरुग्राम रूट पर रहेगी और फिर एनआइटी के दशहरा मैदान में ठहराव करेगी। यहां रात्रि भोजन किया जाएगा। अगले दिन यानी नौ नवंबर को यात्रा बल्लभगढ़ दशहरा मैदान के लिए रवाना होगा। पूरे रूट पर पुलिसबल तैनात कर दिया गया है। ड्रोन से श भी निगरानी की जा रही है। 