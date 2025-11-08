धीरेंद्र शास्त्री की 'सनातन हिंदू एकता पदयात्रा' में उतरे सेलिब्रिटी, ग्रेट खली से लेकर शिखर धवन तक ने दिया समर्थन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के पवित्र छतरपुर मंदिर परिसर से 7 नवंबर 2025 को ‘सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025’ का शुभारंभ हुआ। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आरंभ की गई यह पदयात्रा छतरपुर स्थित कात्यायनी शक्ति पीठ से प्रारंभ होकर वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचेगी।

फरीदाबाद पहुंची इस पदयात्रा में देश के अलग-अलग क्षेत्रों से लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। धार्मिक, खेल और सामाजिक जगत से कई प्रसिद्ध हस्तियों ने भी इसमें भागीदारी की।

पदयात्रा के दौरान आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह सुखद है कि देशभर से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र एकजुट हो रहा है, हिंदू जाग रहा है और सड़क पर आ रहा है। भारत जागेगा, जातिवाद से मुक्त होगा और राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रबल होगी।