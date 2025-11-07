Language
    धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा: जबलपुर से लजीज व्यंजन तैयार करने आए हलवाई, लाखों लोगों के लिए बन रहा भोजन

    By Praveen KaushikEdited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:30 PM (IST)

    फरीदाबाद में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आ रही है, जिसके लिए पुलिस सतर्क है। जबलपुर से आए हलवाई भक्तों के लिए विशेष भोजन तैयार कर रहे हैं। यात्रा के मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए भोजन, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

    जबलपुर से आए 200 से अधिक हलवाई एक लाख से अधिक भक्तों के लिए रात्रि भोजन से लेकर नाश्ता करेंगे।

    प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम) द्वारा सनातन एकता पदयात्रा शुक्रवार शाम को मांगर के करीब पहुंच गई थी। शनिवार सुबह करीब नौ बजे यह यात्रा मांगर कट से जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। इसे लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है।

    मध्यप्रदेश के जबलपुर से आए 200 से अधिक हलवाई एक लाख से अधिक भक्तों के लिए रात्रि भोजन से लेकर नाश्ता करेंगे। इस दौरान जबलपुर के खास व्यंजन भी तैयार किए जाएंगे। जबलपुर में मशहूर खोया की जलेबी, भुजिया, पोहा आदि बनाए जा रहे हैं। हलवाई की दूसरी टीम रात के खाना में पूरी, सब्जी, रोटी, चावल आदि बनाए जाएंगे।

    शुक्रवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग़्गल के नेतृत्व में पुलिस ने पूरे रूट का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान विशेष रूप से देखा गया कि मार्ग पर गड्ढे तो नहीं हैं, सड़क खराब तो नहीं है। साथ ही आसपास कचरे के ढेर तो नहीं हैं। मांगर पुलिस चौकी की टीम शुक्रवार देर शाम से ही सक्रिय हो गई थी।

    यात्रा के पूरे रूट पर पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। ड्रोन से भी यात्रा की निगरानी की जाएगी। दिनभर पुलिस अधिकारी यात्रा के रूट को लेकर चर्चा करते रहे। पदयात्रा के दौरान रूट काफी व्यस्त हो जाएगा, इसलिए यातायात पुलिस ने आमजन से आग्रह किया है कि वह यात्रा के तय रूट का प्रयोग करने से बचें।

    यात्रा का रूट

    आठ नवंबर को सुबह नौ से 10 बजे के बीच मांगर कट से फरीदाबाद में प्रवेश करने के बाद यात्रा पाली चौक के आगे बायोमेडिकल कालेज में दोपहर का भोजन करेगी। इसके बाद यात्रा बड़़खल-पाली मार्ग, मस्जिद चौक, ईएसआइ चौक से होते हुए एनआइटी के दशहरा मैदान में पहुंचेगी। यहीं पर यात्रा रात्रि विश्राम करेगी।

    अगले दिन यानी नौ नवंबर को सुबह दशहरा मैदान से यात्रा फिर शुरू होगी। मेट्रो मोड़, हार्डवेयर चौक, सोहना-बल्लभगढ़ रोड, सोहना टी प्वाइंट, बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने से होते हुए दशहरा मैदान बल्लभगढ़ पहुंचेगी। यहां दोपहर का भोजन किया जाएगा।

    इसके बाद दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से एल्सन चौक, जेसीबी चौक से होते हुए यात्रा सीकरी शगुन गार्डन पहुंचेगी। यहीं पर यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन सुबह यात्रा यहां से पलवल में प्रवेश कर जाएगी। पलवल को पार करके यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग से 16 नवंबर को यात्रा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पहुंचेगी। पुलिस ने ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर 0129-2267201, 2225999 या हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

    यात्रा के रूट पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और अन्य विभागों द्वारा आपातकालीन सेवा, चिकित्सा सहायता, फायर टेंडर और सफाई व्यवस्था की जाएगी। इस यात्रा के लिए डीसीपी ट्रैफिक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

    पुलिस ने किया अभ्यास

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पदयात्रा को लेकर शुक्रवार को पुलिस ने अभ्यास किया। पदयात्रा में शामिल भक्तो में कोई अफवाह न फैले और भगदड़ जैसी स्थिति न बने, इसकी पूरी तैयारी की गई है। पुलिस के साइबर सेल को पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। यात्रा की सुरक्षा के लिए दो हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। भीड़ को नियत्रित करने के लिए पदयात्रा में शामिल स्वयंसेवियों का सहयोग भी लिया जाएगा।

    1200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से पदयात्रा की निगरानी करेंगे। आठ नवंबर को रात्रि ठहराव के दौरान एक लाख से अधिक लोग जुटेंगे। ऐसे में पूरी व्यवस्था की जा रही है। भक्तों के लिए भोजन, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था की जा रही है। ठंड से बचाव की भी व्यवस्था होगी।