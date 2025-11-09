धीरेंद्र शास्त्री ने दिलाई सनातन धर्म की शपथ, अनीरुद्धाचार्य संग अगले पड़ाव के लिए बढ़ी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा

तीसरे दिन इस यात्रा में आध्यात्मिक वक्ता आनिरुद्धाचार्य भी शामिल हुए। इस दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा में शामिल लोगों को सनातन धर्म के पालन की शपथ दिलाई।

यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अनुयायी शामिल हैं। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि रास्ते में पदयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शनिवार को अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई। दशहरा मैदान एनआइटी से शुरू हुई यह यात्रा तिकोना पार्क और हार्डवेयर चौक से होते हुए बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान तक पहुंचेगी।

शपथ दिलाते हुए उन्होंने कहा कि, हम जीवनभर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम अपने गांव और अपने शहर को भेदभाव और छुआछूत से मुक्त बनाएंगे। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम 24 घंटे में एक घंटा सनातन के लिए काम करेंगे।

इसके साथ ही धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि, हम अपने बच्चों को सच्चा सनातनी बनाएंगे। हम 'गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, गोपाल' की गरिमा की रक्षा करेंगे। हम संतों और शास्त्रों का पालन करेंगे। हम सनातन के लिए जीएंगे और मरेंगे। हम भारत को अवैध धार्मिक रूपांतरणों से मुक्त करेंगे। हम भारत में लव जिहाद को रोकेंगे। हम अपने गांव, अपने शहर में धर्म-विरोधी लोगों को एकजुट होकर जवाब देंगे।