Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धीरेंद्र शास्त्री ने दिलाई सनातन धर्म की शपथ, अनीरुद्धाचार्य संग अगले पड़ाव के लिए बढ़ी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा

    By SUSHEEL BHATIAEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:36 AM (IST)

    फरीदाबाद से अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शनिवार को अनीरुद्धाचार्य भी शामिल हुए। धीरेंद्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं को सनातन धर्म पालन की शपथ दिलाई।

    prefferd source google
    Hero Image

    अगले पड़ाव के लिए रवाना सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शनिवार को अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई। दशहरा मैदान एनआइटी से शुरू हुई यह यात्रा तिकोना पार्क और हार्डवेयर चौक से होते हुए बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान तक पहुंचेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अनुयायी शामिल हैं। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि रास्ते में पदयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं।

    तीसरे दिन इस यात्रा में आध्यात्मिक वक्ता आनिरुद्धाचार्य भी शामिल हुए। इस दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा में शामिल लोगों को सनातन धर्म के पालन की शपथ दिलाई।

     

     

    image

    पदयात्रा में शामिल हुए आध्यात्मिक वक्ता आनिरुद्धाचार्य। सौ- एजेंसी

    शपथ दिलाते हुए उन्होंने कहा कि, हम जीवनभर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम अपने गांव और अपने शहर को भेदभाव और छुआछूत से मुक्त बनाएंगे। हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम 24 घंटे में एक घंटा सनातन के लिए काम करेंगे।

    इसके साथ ही धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि, हम अपने बच्चों को सच्चा सनातनी बनाएंगे। हम 'गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, गोपाल' की गरिमा की रक्षा करेंगे। हम संतों और शास्त्रों का पालन करेंगे। हम सनातन के लिए जीएंगे और मरेंगे। हम भारत को अवैध धार्मिक रूपांतरणों से मुक्त करेंगे। हम भारत में लव जिहाद को रोकेंगे। हम अपने गांव, अपने शहर में धर्म-विरोधी लोगों को एकजुट होकर जवाब देंगे।

    आचार्य शास्त्री ने आगे कहा कि धर्म परिवर्तन जैसी कुरीतियों को रोकने और समाज में एकता बनाए रखने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

    न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ