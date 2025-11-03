फरीदाबाद में दिल्ली-मथुरा राजमार्ग पर जाम, छह लेन भी बेअसर

प्रवीण कौशिक, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी से होकर गुजरने वाले दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन का कर दिया गया है, जिससे दिल्ली से आगरा जाने वाले लोग बिना रुके गुज़र सकते हैं। शहरवासियों को इससे कोई फ़ायदा होने की बजाय, उन्हें ट्रैफ़िक जाम का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस लेन से गुज़रने वाले वाहन चालक सुबह-शाम ट्रैफ़िक जाम में फँस जाते हैं। न तो अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधि इस समस्या का समाधान कर पा रहे हैं।

जाम से डीज़ल और पेट्रोल की भारी बर्बादी होती है और समय की भी बर्बादी होती है। बदरपुर बॉर्डर से सीकरी तक 32 किलोमीटर लंबे राजमार्ग की सर्विस लेन पर कई चौराहे सुबह-शाम जाम से जूझते हैं। बारिश के बाद जलभराव से पाँच मिनट का सफ़र 20-25 मिनट का हो जाता है। राजमार्ग की सर्विस लेन से सटे चार पुलों पर भी लंबा जाम लग जाता है।

राजस्व में शहर अव्वल ज़िले में 25,000 से ज़्यादा छोटे, बड़े और मध्यम आकार के उद्योग हैं, जो यहाँ की फ़ैक्टरियों से माल की ढुलाई करते हैं। राजस्व के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर रहने वाले हमारे ज़िले में भारी वाहन चौराहों पर जाम में फँसे रहते हैं। हालाँकि औद्योगिक शहर का पड़ोसी ज़िलों और राज्यों से संपर्क सुधारने के लिए कई परियोजनाएँ चल रही हैं, लेकिन शहर के अंदर हालात अभी भी बेहाल हैं।

तीन साल पहले, स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बदरपुर बॉर्डर से काली गाँव तक राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन पर स्थित चौराहों को जाम मुक्त बनाने का दावा किया था। इसके लिए एक चौराहा सुधार योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत, प्रत्येक चौराहे पर जाम के कारणों का समाधान किया जाना था। हालाँकि, यह काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

इन इलाकों में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और फिर शाम 7 बजे से 9 बजे तक बल्लभगढ़ बस स्टैंड, पुलिस चौकी और सोहना रेलवे पुल क्रॉसिंग के सामने जाम की स्थिति रहती है। जाम के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। यहाँ जाम का कारण बेतरतीब ढंग से खड़े ऑटो-रिक्शा हैं।

निर्धारित पार्किंग स्थल न होने के कारण, ऑटो-रिक्शा जहाँ-तहाँ खड़े रहते हैं। सड़कों पर खड़े रेहड़ी-पटरी वाले भी जाम का एक बड़ा कारण हैं। यातायात पुलिस मौजूद तो है, लेकिन बेबस नज़र आती है। सोहना मोड़ के पास हाईवे की सर्विस रोड जर्जर हालत में है, जिससे यातायात धीमा हो जाता है। बारिश के बाद, यहाँ भारी जलभराव हो जाता है, जिससे वाहन रेंग-रेंगकर चलते हैं।

एनआईटी क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए नीलम रेलवे पुल बेहद अहम है। यह अजरौंदा क्रॉसिंग से जुड़ा है। यह पुल चार लेन का है, लेकिन भारी यातायात के कारण सुबह-शाम वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इस पुल से रोज़ाना 35,000 से ज़्यादा वाहन चालक गुज़रते हैं।

बारिश के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती है, पुल पार करने में 15 मिनट तक का समय लग जाता है। जाम से निपटने के लिए एक स्लिप रोड बनाया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा राहत नहीं मिली है। पुल के नीचे यू-टर्न बनाने की योजना अभी अधर में लटकी हुई है, और इस परियोजना पर काम अभी शुरू होना बाकी है।

एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए बाटा रेलवे पुल बेहद अहम है। यह पुल हाईवे की सर्विस लेन पर बाटा स्क्वायर से जुड़ता है। ज़्यादातर भारी वाहन इसी पुल से गुज़रते हैं। हालाँकि, सुबह से शाम तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इसकी वजह पुल के ऊपर टूटी सड़क और दोनों तरफ स्लिप रोड का न होना है।