Delhi Blast: तबलीगी जमात पर जांच एजेंसियां सतर्क, अब मस्जिद में उनके सदस्यों के आने पर इमाम को देनी होगी हर रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मस्जिद में अपने धर्म के प्रचार को लेकर आने वाले तबलीगी जमात के बारे में मस्जिद के इमाम को संबंधित थाने में पूरी जानकारी देनी होगी। जमात में कितने लोग शामिल हैं। वह किन-किन जगहों से आए हैं और कितने दिन यहां पर ठहरेंगे।

मदरसे के लिए भी फंडिंग की दरअसल, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जब जांच एजेंसियों ने आतंकी डाॅक्टरों के नेटवर्क को खंगालना शुरू किया तो उनके तार अलग-अलग मस्जिदों के इमाम से जुड़े मिले। डाॅ. मुजम्मिल यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित मस्जिद में आने वाली तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए जाता था। उसने मस्जिद के इमाम के द्वारा बनाए गए मदरसे के लिए भी फंडिंग की थी।

तबलीगी जमात का भी था सदस्य इसके साथ ही फतेहपुर तगा में स्थित इमाम का मकान भी किराए पर लिया था, जिसमें 2523 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पुलिस ने बरामद किया था। इसके बाद इमाम इस्तियाक को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में पूछताछ में इमाम ने बताया कि मुजम्मिल मस्जिद में आने वाली तबलीगी जमात में भी शामिल होता था।

इसके साथ ही सिरोही गांव की मस्जिद से पकड़े गए इमाम इमामुद्दीन ने भी पूछताछ के दौरान बताया था मुजम्मिल उनकी मस्जिद में भी आने वाली तबलीगी जमात में शामिल होता था। धौज थाना पुलिस ने फतेहपुर तगा में आई तबलीगी जमात के लोगों से पूछताछ की थी।