Delhi Blast: दो लाख में आतंकी उमर ने खरीदी थी कार, डीलर को थमाए थे पुलवामा के कागज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग की गई आई-20 कार को ब्लास्ट के लिए दो लाख रुपये सेक्टर-37 स्थित रायल कार जोन से खरीदा गया था। कार खरीदने के लिए पुलवामा के कागज ही डीलर के पास जमा कराए गए थे।

कार डीलर के अनुसार कार को खरीदने के लिए तीन लोग आए थे। दो लाख उनके पास आए और एक व्यक्ति आटो में ही बैठा रहा। रायल कार जोन के मालिक अमित पटेल के अनुसार सुबह 10 बजे ओएलएक्स पर आइ 20 कार देखकर तीन लोग आए थे। उन्होंने शाम को आने के लिए कहा था। इसके बाद शाम को आकर वह कार ले गए।

सोमवार को यूनिवर्सिटी में पहुंची यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस आतंकी गतिविधि का केंद्र बने अल फलाह यूनिवर्सिटी में सोमवार को जांच के लिए यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंची। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियों का यूनिवर्सिटी में लगातार आना जारी हैं। सूत्रों के अनुसार सोमवार को जांच टीमों ने करीब 20 छात्रों और डाक्टरों से डा. शाहीन और मुजम्मिल को लेकर ही पूछताछ की।