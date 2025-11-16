आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का डर, फरीदाबाद में इस तरह साइबर ठगों ने लूटे लाखों रुपये
फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का डर दिखाकर 8.93 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अन्य मामले में, टेलीग्राम टास्क के नाम पर 16.34 लाख रुपये की ठगी में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठगों ने पीड़ितों को अलग-अलग तरीकों से धोखा दिया।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता का भय दिखाकर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर आठ लाख 93 हजार रुपये ठग लिए। साइबर थाना एनआइटी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना एनआइटी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पास 10 नवंबर को अंजान नंबर से काल आया।
काल करने वाले ने अपने आपको पुलिसकर्मी बताया और कहा कि उसकी सिम का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में किया गया है। पीड़ित के अनुसार उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने का डर दिखाया गया। जांच के नाम पर उससे कहा गया कि उसके खाते में जितने भी पैसे हैं, वह ट्रांसफर कर दिए जाएं।
ठगों ने उसे एक खाता नंबर दे दिया। तथाकथित पुलिसकर्मी की बात सुनकर वह डर गया और बताए गए खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसने यह बात अपने स्वजन को बताई तो ठगी का पता चला। इसकी शिकायत साइबर थाने में दी गई।
16.34 लाख की ठगी में दो गिरफ्तार
टेलीग्राम टास्क के नाम पर 16.34 लाख की ठगी में खाताधारक और खाता उपलब्ध करवाने वाले को साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह शिकायत एक महिला ने पुलिस को दी थी।। 21 जून को टेलीग्राम के माध्यम से ठगों ने उससे संपर्क किया और एक प्लेटफार्म पर होटलों की रेटिंग कर रोजाना पांच से छह हजार कमाने का लालच दिया और फिर उसके पास एक लिंक भेज कर उसका पंजीकरण करा दिया।
शुरू में उसे 10 हजार रुपये बोनस के रूप में मिले। फिर उसे पैड टास्क दिए गए। वह लगातार निवेश करते चले गए। इस तरह उसने 16.34 हजार रुपये ठगों के बताए गए खाते में भेज दिए। इसके बाद उसे कोई पैसा वापिस नहीं किया गया। पुलिस ने इसी मामले में निखिल कुमार व दीपांशु शर्मा को दिल्ली के शाहदरा के राम नगर से गिरफ्तार है।
पूछताछ में सामने सामने आया कि आरोपित दीपांशु खाताधारक है जिसके खाता में ठगी के 4.29 लाख रुपय आए थे और इसने अपना खाता आगे निखिल को दिया था। उसने खाता को आगे ठगों को दे दिया था। इसके अलावा एक अन्य मामले में कार चालान की एपीके फाइल भेजकर 3.74 लाख की ठगी में पुलिस ने खाताधारक को गिरफ्तार किया है। यह शिकायत अगवानपुर निवासी एक व्यक्ति ने दी थी।
आठ सितंबर को उसके वाट्सएप पर कार चालान से संबंधित मैसेज आया, जिसमें एक एपीके फाइल थी, जब उसने फाइल को खोल तो उसके खाता से 3.74 लाख रुपये कट गए पुलिस ने इस मामले में सुधांशु झा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सुधांशु ठगों के लिए खाता उपलब्ध करवाता था। उसने अंकित (खाताधारक) का खाता लेकर आगे दिया, जिसके खाता में ठगी के 1.99 लाख रुपये आए थे।
