क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी, 5वीं पास शातिर चला रहे फर्जी कॉल सेंटर; दो महिलाओं सहित 5 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। साइबर ठगी के लिए फर्जी काॅल सेंटर चलाने वाली दो महिलाओं सहित पांच आरोपितों को साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली के नांगलाेई के विकास नगर में छापा मारा था। यहां फर्जी काॅल सेंटर संचालित हो रहा था। आरोपितों को मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपित क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी करते थे।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सेक्टर 64 निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी और बताया कि 19 नवंबर को उसके पास एक अंजान नंबर से काॅल आया, जिसने अपना परिचय कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी के रूप में दिया। ठगों ने उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर ओटीपी पूछ ली।

इसके बाद शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड से 53 हजार 753 रुपए कट गए। इस संबंध में साइबर थाना बल्लभगढ़ में ठगी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने जांच का दायरा बढ़ाया तो पता चला कि यह सब दिल्ली में किसी इलाके से हो रहा है। पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ी तो पता चला कि नांगलोई के विकास नगर में इसका केंद्र है।

इस पर पुलिस ने छापा मारा और कोमल, आदित्य, लोकेश, राजेंद्र व तरुण को गिरफ्तार कर लिया । सभी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित लोकेश व राजेंद्र ने पार्टनरशिप में फर्जी काॅल सेंटर खोला हुआ था, जिसके लिए उन्होंने विकास नगर नांगलोई दिल्ली में एक फ्लैट किराये पर ले रखा था।