Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी, 5वीं पास शातिर चला रहे फर्जी कॉल सेंटर; दो महिलाओं सहित 5 गिरफ्तार

    By Parveen Kaushik Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:56 PM (IST)

    फरीदाबाद में पुलिस ने क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इस मामले में दो महिलाओं समेत पांच लोग ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    साइबर ठगी के लिए फर्जी काॅल सेंटर चलाने वाली दो महिलाओं सहित पांच आरोपितों को साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। साइबर ठगी के लिए फर्जी काॅल सेंटर चलाने वाली दो महिलाओं सहित पांच आरोपितों को साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली के नांगलाेई के विकास नगर में छापा मारा था। यहां फर्जी काॅल सेंटर संचालित हो रहा था। आरोपितों को मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपित क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी करते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सेक्टर 64 निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी और बताया कि 19 नवंबर को उसके पास एक अंजान नंबर से काॅल आया, जिसने अपना परिचय कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी के रूप में दिया। ठगों ने उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर ओटीपी पूछ ली।

    इसके बाद शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड से 53 हजार 753 रुपए कट गए। इस संबंध में साइबर थाना बल्लभगढ़ में ठगी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने जांच का दायरा बढ़ाया तो पता चला कि यह सब दिल्ली में किसी इलाके से हो रहा है। पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ी तो पता चला कि नांगलोई के विकास नगर में इसका केंद्र है।

    इस पर पुलिस ने छापा मारा और कोमल, आदित्य, लोकेश, राजेंद्र व तरुण को गिरफ्तार कर लिया । सभी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित लोकेश व राजेंद्र ने पार्टनरशिप में फर्जी काॅल सेंटर खोला हुआ था, जिसके लिए उन्होंने विकास नगर नांगलोई दिल्ली में एक फ्लैट किराये पर ले रखा था।

    तरुण काॅल सेंटर पर सुपरविजन का काम करता था। दोनों महिला कोमल व आदित्य काॅलर का काम करती थी। जिनको प्रति महीने 30 हजार रुपए दिए जाते थे। काॅल सेंटर संचालक राजेंद्र पांचवीं व लोकेश सातवीं कक्षा पास हैं। जबकि उनके पास काम करने वालों में कोमल 12वीं, आदित्य बीए प्रोग्रामिंग, व तरुण बीए पास है। महिला आरोपितों व तरुण को जेल भेजा दिया गया है, वहीं लोकेश व राजेंद्र को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद: कुएं में कूदकर बच्चों को पैरों से कुचला, कोर्ट ने क्रूर पिता-सौतेली मां को दी आजीवन कारावास की सजा