फरीदाबाद में ‘चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा’ में शामिल हुए CM नायब सिंह सैनी, बोले ‘धन्य हुई औद्योगिक नगरी’

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली के गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब से निकली और तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब तक जाने वाली ‘चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा’ में शामिल होने के लिए शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी औद्योगिक नगरी फरीदाबाद पहुंचे।

बृहस्पतिवार रात को बदरपुर बार्डर से चरण सुहावे यात्रा ने फरीदाबाद में प्रवेश किया था और सेक्टर 37 से होते हुए यह यात्रा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 15 में कुछ देर रुकने के बाद मध्य रात्रि को गुरुद्वारा दरबार साहिब में पहुंची थी। यात्रा में दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और खालसा की माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब को लेकर निकली यात्रा का जगह जगह गुरु की प्यारी संगत ने स्वागत किया।