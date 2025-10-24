Language
    फरीदाबाद में ‘चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा’ में शामिल हुए CM नायब सिंह सैनी, बोले ‘धन्य हुई औद्योगिक नगरी’

    By SUSHEEL BHATIAEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:28 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद में 'चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा' में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक आयोजन से औद्योगिक नगरी धन्य हो गई है। मुख्यमंत्री ने गुरु चरणों का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सरोपे भेंट कर किया गया अभिनंदन। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली के गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब से निकली और तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब तक जाने वाली ‘चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा’ में शामिल होने के लिए शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी औद्योगिक नगरी फरीदाबाद पहुंचे।

    बृहस्पतिवार रात को बदरपुर बार्डर से चरण सुहावे यात्रा ने फरीदाबाद में प्रवेश किया था और सेक्टर 37 से होते हुए यह यात्रा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 15 में कुछ देर रुकने के बाद मध्य रात्रि को गुरुद्वारा दरबार साहिब में पहुंची थी। यात्रा में दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और खालसा की माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब को लेकर निकली यात्रा का जगह जगह गुरु की प्यारी संगत ने स्वागत किया।

    यात्रा का पड़ाव गुरुद्वारा दरबार साहिब एनआइटी नंबर पांच में किया गया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी पहुंचे। यात्रा को अब आगरा के लिए रवाना किया जाएगा। औद्योगिक नगरी की संगत अभी जोड़ा साहिब के दर्शन कर रही है।

    सीएम सैनी ने क्या कहा?

    गुरुद्वारा दरबार साहिब में संगत को संबोधित करते होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, आज औद्योगिक नगरी धन्य हो गयी। गुरु गोबिंद सिंह जी के जोड़े के दर्शन का सौभाग्य मिला। जोड़े से गुरु जी के चरणों की धूल यहां पड़ी है।

    उन्होंने आगे कहा, गुरु जी की कुर्बानी और वीरता पर सभी भारतवासियों को गर्व है। क्रूर मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा। चार साहिबजादों सहित पूरा परिवार बलिदान कर दिया। विश्व में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती।
    सीएम ने यात्रा में शामिल सभी संगत का अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सिख वेशभूषा में नजर आए।