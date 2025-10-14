फरीदाबाद में छठ महोत्सव की धूम, 25 अक्टूबर से नहाय खाय के साथ चार दिवसीय उत्सव होगा शुरू
फरीदाबाद में छठ महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 25 अक्टूबर से नहाय खाय के साथ चार दिवसीय उत्सव शुरू होगा। पूर्वांचल के लोग घाटों को सजाने में लगे हैं, और बाजारों में पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। पूर्वी सेवा समिति जैसे संगठन घाटों की सफाई कर रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। छठ को लेकर लोगों में भारी उत्साह है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी में चार दिवसीय छठ महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य छठ घाटों को संवारने के काम में लग गए हैं। जिले में सात लाख से अधिक पूर्वांचल के लोग रहते हैं और दर्जनों संस्थाएं सामूहिक रूप से छठ महोत्सव का आयोजन करती हैं।
25 अक्टूबर से नहाय खाय से चार दिवसीय छठ की शुरुआत होगी। इससे पहले ही छठ घाटों को संवारने के साथ पानी भरा जाएगा। नहाय खाय से ही पूर्वांचल के मूल निवासी व्रत का संकल्प लेते हैं। अब तो पूर्वांचल के मूल निवासियों के साथ बहुत से स्थानीय लोग भी छठ पूजा में हिस्सा लेते हैं और व्रत रखते हैं। कई लोग ढोलों के साथ छठ पूजा करने को घाटों तक पहुंचते हैं।
छठ महोत्सव शुरू होने से पहले ही जगह-जगह छठ पूजन सामग्री के बाजार लगते हैं। एनआइटी, ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और तिगांव में छठ की धूम रहती है। पूर्वांचल के मूल निवासियों में छठ को लेकर खासा उत्साह रहता है। बहुत से घरों में महिलाएं खरना बनाने को मिट्टी का चूल्हा तैयार करती हैं। इस दौरान साफ-सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। सामाजिक संस्थाएं भी सक्रिय हो जाती हैं। पूर्वी सेवा समिति ने छठ की तैयारी शुरू कर दी है। एसजीएम नगर बौद्ध विहार पार्क के छठ घाट को संवारा जाने लगा है।
हमने छठ घाट की सफाई शुरू कर दी है। 27 अक्टूबर संध्या अर्घ्य वाले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही पार्क में स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा। समिति के सदस्यों ने छठ घाट को संवारने का काम शुरू कर दिया है। - सुनील सिंह, अध्यक्ष, पूर्वी सेवा समिति
संस्था की ओर से आयोजित छठ महोत्सव में पूर्वांचल के कलाकारों काे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। छठ महोत्सव की सफलता के लिए सदस्यों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। - रघुवर दयाल, अध्यक्ष, भोजपुरी अवधी समाज
चार दिवसीय छठ महोत्सव
-25 अक्टूबर, नहाय खाय
-26 अक्टूबर, खरना
-27 अक्टूबर, संध्या अर्घ्य
-28 अक्टूबर, छह का समापन, उगते सूर्य को अर्घ्य।
