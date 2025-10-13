वाई पूरन कुमार केस में न्याय की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च, कांग्रेस ने कहा- दोषियों पर कार्रवाई हो

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा युवा कांग्रेस ने रविवार को कैंडल मार्च निकालकर भाजपा सरकार में दलितों पर हो रहे लगातार अत्याचार और वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत के मामले में न्याय की मांग की। मार्च का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया ने किया। कैंडल मार्च सेक्टर-16, सर्किट हाउस से शुरू होकर मुख्य सड़कों से होकर गुजरा।

निशित कटारिया ने कहा कि वाई पूरन कुमार का मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब एक वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा और न्याय पर प्रश्न उठता है। दलित समुदाय लगातार उत्पीड़न और भेदभाव का सामना कर रहा है। सरकार को चाहिए कि इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए।