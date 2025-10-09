Bulldozer Action: फरीदाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माणों को किया ध्वस्त

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट की टीम ने ओखला एन्क्लेव पार्ट दो दुर्गा बिल्डर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। टीम के साथ पुलिसबल भी मौजूद था। डीटीपीई यजन चौधरी ने बताया कि सेक्टर-91 में काफी जमीन पर कब्जे हो रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां 22 अस्थाई निर्माण हो गए थे। इनमें मीट मार्केट, बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर सहित अन्य प्रकार की दुकानें लगती थी। टीम ने इन सभी को हटा दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि दोबारा दुकानें न लगाई जाएं। हाईवे-एक्सप्रेसवे किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण का होगा सफाया दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के साइड और सर्विस लेन पर जलभराव और गंदगी के मामले में लेकर जिला उपायुक्त विक्रम सिंह एवं नगर निगम के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बुधवार को संयुक्त रूप से समीक्षा बैठक की। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे डिस्पोजल और नालियों से संबंधित मुद्दों पर संबधित अधिकारियों से बात की।

जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्वच्छता एवं जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वह स्वयं संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों और पानी निकासी के लिए बनाए गए डिस्पोजल प्वाइंट का निरीक्षण करें।

उन्होंने कहा कि नालियों और जल निकासी मार्गों की सफाई व रखरखाव नियमित रूप से किया जाए ताकि पानी का बहाव सुचारू रूप से बना रहे। उन्होंने एनएचएआइ और एफएमडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाईओवर के नीचे किसी भी प्रकार की गंदगी या कचरा जमा न होने दिया जाए।