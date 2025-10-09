Language
    Bulldozer Action: फरीदाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, अवैध निर्माणों को किया ध्वस्त

    By Parveen Kaushik Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:58 PM (IST)

    फरीदाबाद में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सख्त कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर कई अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शहर में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए की गई है और भविष्य में भी जारी रहेगी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट की टीम ने ओखला एन्क्लेव पार्ट दो दुर्गा बिल्डर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। टीम के साथ पुलिसबल भी मौजूद था। डीटीपीई यजन चौधरी ने बताया कि सेक्टर-91 में काफी जमीन पर कब्जे हो रहे थे।

    यहां 22 अस्थाई निर्माण हो गए थे। इनमें मीट मार्केट, बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर सहित अन्य प्रकार की दुकानें लगती थी। टीम ने इन सभी को हटा दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि दोबारा दुकानें न लगाई जाएं।

    हाईवे-एक्सप्रेसवे किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण का होगा सफाया

    दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के साइड और सर्विस लेन पर जलभराव और गंदगी के मामले में लेकर जिला उपायुक्त विक्रम सिंह एवं नगर निगम के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बुधवार को संयुक्त रूप से समीक्षा बैठक की। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे डिस्पोजल और नालियों से संबंधित मुद्दों पर संबधित अधिकारियों से बात की।

    जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्वच्छता एवं जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वह स्वयं संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों और पानी निकासी के लिए बनाए गए डिस्पोजल प्वाइंट का निरीक्षण करें।

    उन्होंने कहा कि नालियों और जल निकासी मार्गों की सफाई व रखरखाव नियमित रूप से किया जाए ताकि पानी का बहाव सुचारू रूप से बना रहे। उन्होंने एनएचएआइ और एफएमडीए के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाईओवर के नीचे किसी भी प्रकार की गंदगी या कचरा जमा न होने दिया जाए।

    आसपास नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए तथा ऐसे स्थानों की नियमित निगरानी की जाए जहां गंदगी या अपशिष्ट बार-बार एकत्रित होता है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लगी ग्रिल टूटी या क्षतिग्रस्त है, तो उसे शीघ्रता से दुरुस्त कराया जाए, ताकि हरित क्षेत्र की सुरक्षा और सुंदरता बनी रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलों के नीचे रेहड़ियां लगाने या किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।