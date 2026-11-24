प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सियासी रणनीति का अहम केंद्र रहे सूरजकुंड में इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाएगी। समय पर पर्यटन निगम को सूचना न देने की वजह से पार्टी ने ऐनवक्त पर कार्यक्रम स्थल बदल दिया है। इससे पहले 27 और 28 नवंबर को सूरजकुंड में यह बैठक होनी थी लेकिन शादियों की बुकिंग की वजह से यह बैठक दिल्ली में होगी।

दरअसल, दिल्ली से नजदीकी और शांत वातावरण के चलते पार्टी ने कई बार राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण बैठकों के लिए इसे चुना है। यहां होने वाली बैठकों में संगठन की दिशा, राजनीतिक मुद्दों और आगामी चुनावों की तैयारियों पर मंथन होता रहा है। आगामी वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं।