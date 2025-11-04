बागेश्वर धाम की सनातन एकता पदयात्रा के लिए एडवाइजरी जारी, ड्रोन से होगी यात्रा की निगरानी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। धीरेंद्र शास्त्री (बागेश्वर धाम) की सनातन एकता पदयात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यह यात्रा सात नवंबर को छतरपुर दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से शुरू होगी और आठ नवंबर को सुह मांगर कट से फरीदाबाद-गुरुग्राम सड़क मार्ग से प्रवेश करेगी।

आठ नवंबर से 10 नवंबर तक यह यात्रा जिले के विभिन्न मार्ग से गुजरेगी। पदयात्रा के दौरान रूट काफी व्यस्त हो जाएगा, इसलिए यातायात पुलिस ने आमजन से आग्रह किया है कि वह इन मार्गों का प्रयोग करने से बचें।

क्या रहेगा यात्रा का रूट? आठ नवंबर को मांगर कट से फरीदाबाद में प्रवेश करने के बाद यात्रा पाली चौक के आगे बायोमेडिकल कालेज में दोपहर का भोजन करेगी। इसके बाद यात्रा बड़खल-पाली मार्ग, मस्जिद चौक, ईएसआइ चौक से होते हुए एनआइटी के दशहरा मैदान में पहुंचेगी। यहीं पर यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। अगले दिन यानी नौ नवंबर को दशहरा मैदान से यात्रा फिर शुरू होगी।

मेट्रो मोड़, हार्डवेयर चौक, सोहना-बल्लभगढ़ रोड, सोहना टी प्वाइंट, बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने से होते हुए अनाज मंडी पहुंचेगी। यहां दोपहर का भोजन किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से एल्सन चौक, जेसीबी चौक से होते हुए यात्रा सीकरी शगुन गार्डन पहुंचेगी। यहीं पर यात्रा का रात्रि विश्राम होगा।

अगले दिन सुबह यात्रा यहां से पलवल में प्रवेश कर जाएगी। पलवल को पार करके यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग से 16 नवंबर को यात्रा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पहुंचेगी। पुलिस ने आमजन से अनुरोध किया है कि इस दौरान आमजन यातायात सुचारू रखने में सहयोग करें। इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर 0129-2267201, 2225999 या हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

ड्रोन से होगी यात्रा की निगरानी पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पूरे मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से यात्रा की निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और अन्य प्रशासनिक इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित कर आपातकालीन सेवाओं, चिकित्सा सहायता, फायर टेंडर और सफाई व्यवस्था की भी समुचित तैयारी की जा रही है।

यात्रा मार्ग पर एसीपी ट्रैफिक के सुपरविजन में ट्रैफिक पुलिस के कर्मी तैनात रहेंगे। डीसीपी ट्रैफिक यात्रा के नोडल अधिकारी होंगे। डीसीपी ट्रैफिक जयवीर राठी ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, साथ ही सामान्य नागरिकों का आवागमन भी नियंत्रित रूप से चलता रहे इसके लिए ट्रैफिक कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

जिला उपायुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा सनातन एकता पदयात्रा को लेकर सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में अधिकारियों को प्रस्तावित मार्ग और रात्रि ठहराव के मद्देनजर तैयारियों के संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर स्वच्छता एवं व्यवस्था की व्यापक और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित की जाएं।