बड़खल झील नए साल में पर्यटकों के लिए तैयार, 31 दिसंबर तक काम पूरा, शुरू होगा बोटिंग-फूड कोर्ट
नए साल में पर्यटक बड़खल झील की सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। झील में पानी भर गया है और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। फूड कोर्ट और फुटब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। 31 दिसंबर तक काम पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद पर्यटन निगम इसका प्रबंधन करेगा। बोटिंग और अन्य मनोरंजन गतिविधियाँ भी शुरू होंगी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। देश-विदेश के पर्यटकों को नए साल में बड़खल झील की प्राकृतिक सुंदरता निहारने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। झील में पानी तो पहुंच गया है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूसरे शहरों से भी बड़ी संख्या में लोग झील देखने आ रहे हैं।
रविवार को भी बड़ी संख्या में लोग झील देखने आए। झील के आसपास सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। प्रवेश द्वार का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक फूड कोर्ट का निर्माण कर रहा है। पार्किंग को झील से जोड़ने के लिए एक फुटब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है।
अगले डेढ़ महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य है। बड़खल झील अरावली की घाटियों में स्थित है, जो इसे आकर्षक बनाती है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना है कि 31 दिसंबर तक बड़खल झील का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हरियाणा पर्यटन निगम इसका काम संभाल लेगा।
गौरतलब है कि जून 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़खल रैली में तत्कालीन विधायक सीमा त्रिखा ने बड़खल झील के जीर्णोद्धार की माँग रखी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस माँग को मंज़ूरी दे दी थी। इसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई और अब काम अपने अंतिम चरण में है।
रविवार को हापुड़ से एक परिवार बड़खल झील देखने आया था। परिवार ने बताया कि वे सेक्टर 48 में एक शादी में शामिल होने आए थे और बड़खल झील के बारे में सुना था, इसलिए वे इसे देखने यहाँ आए थे।
तब और अब में काफ़ी फ़र्क़ आ गया है। जल्द ही बोटिंग फिर से शुरू होने पर मज़ा आएगा। बच्चों को ऊँट और घोड़े की सवारी करने का मौका मिलेगा।
मैं कई सालों बाद यहाँ आया हूँ। यह अच्छी बात है कि यहाँ एक फ़ूड कोर्ट भी बन रहा है। इससे आगंतुक प्राकृतिक सुंदरता के बीच खाने-पीने का आनंद ले सकेंगे।
-विजयपाल
बड़खल पर्यटन स्थल की मुख्य सड़क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब झील का काम पूरा हो जाएगा, तो यह अद्भुत होगा।
-गजेंद्र
झील पानी से लबालब भरी हुई है। आने वाले दिनों में जब हमें यहाँ बोटिंग करने का मौका मिलेगा, तो यहाँ का आकर्षण कुछ और ही होगा।
-प्रदीप
झील के चारों ओर वेंडिंग सुविधाएँ स्थापित की जाएँगी। एक योग केंद्र भी बनाया जाएगा। लाइट और साउंड सिस्टम भी लगाया जाएगा। हम काम पूरा करके इसे पर्यटन निगम को सौंप देंगे। इसके बाद, पर्यटन निगम पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अन्य मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।
-बीर सिंह, प्रबंधक, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद।
