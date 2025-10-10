Language
    फरीदाबाद में जल्द ही पर्यटकों को मिलेगा नया घूमने का जगह, बोटिंग समेत मिलेंगे कई मनोरंजन के साधन

    By Parveen Kaushik Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    फरीदाबाद की बड़खल झील का जीर्णोद्धार कार्य अंतिम चरण में है। 31 दिसंबर तक घाट, पार्किंग और लिफ्ट जैसे काम पूरे होने की उम्मीद है। झील को जलकुंभी से मुक्त किया जा रहा है, जिसके बाद इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। झील के सौंदर्यीकरण के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। दो दशक बाद पुनर्जीवित हो रही यह झील पर्यटन का केंद्र बनेगी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अरावली की पहाड़ियों में स्थित बड़खल झील ने अपना खोया हुआ वैभव वापस पा लिया है। यह अब पानी से लबालब भरी हुई है। अभी घाट, पार्किंग, लिफ्ट, फुट ओवरब्रिज आदि का काम बाकी है, जो 31 दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। पूरी झील जलकुंभी से घिरी हुई है, जिसे मशीनों से हटाया जा रहा है।

    यह सारा काम पूरा होने के बाद झील को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। इसके बाद झील में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। फरीदाबाद ही नहीं, बल्कि एनसीआर से भी लोग यहां आएंगे। यह झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगी। झील के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

    दो दशक तक सूखी रही झील

    दो दशक पहले बड़खल झील पूरी तरह सूख गई थी। तत्कालीन बड़खल विधायक सीमा त्रिखा ने बड़खल विकास रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बड़खल झील के जीर्णोद्धार की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। तब से, झील के जीर्णोद्धार और उसे पानी से भरने के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हालाँकि, आधा दर्जन काम पूरा होने की समय-सीमाएँ चूक गई हैं।

    ये काम चल रहे हैं

    झील किनारे एक पैदल पथ बनाया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एक फ़ूड कोर्ट, बच्चों के लिए खेल, पार्किंग की सुविधा और पेयजल आपूर्ति के लिए एक पानी की टंकी की योजना बनाई जा रही है। पार्किंग में एक लिफ्ट लगाने का काम भी चल रहा है। यह लिफ्ट एक फुटओवरब्रिज से जुड़ेगी।

    पार्किंग में अपने वाहन पार्क करने वाले लोग लिफ्ट और फुटओवरब्रिज के माध्यम से झील तक पहुँच सकेंगे। झील के अलावा, दो घाटों का निर्माण किया गया है। मत्स्य पालन केंद्र का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसके लिए निविदाएँ जारी की जा रही हैं। सेक्टर 21ए स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से झील में पानी की आपूर्ति की जाती है।

    झील में प्रतिदिन 10 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाएगी, और इसके लिए झील तक एक लाइन बिछाई गई है। किनारे पर एक जिम और योग क्षेत्र जैसी सुविधाएँ भी प्रदान की जाएंगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि सभी कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं और जल्द ही पूरे हो जाएँगे।