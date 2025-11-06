टी-शर्ट पर हत्यारा और स्कूटी पर 420 लिखकर घूमने वाला युवक गिरफ्तार
फरीदाबाद में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अपनी स्कूटी पर '420' और टी-शर्ट पर 'हत्यारा' लिखवाकर घूम रहा था। आरोपी, जिसकी पहचान लखन के रूप में हुई है, पहले मीट बेचने का काम करता था। उसने बताया कि मुर्गा काटने के काम से आत्मग्लानि होने के कारण उसने ऐसा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में डबुआ थाना क्षेत्र में स्कूटी की नंबर प्लेट पर 420 और टी-शर्ट पर हत्यारा लिखकर घूमने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी लखन गाजीपुर रोड गली नंबर एक का रहने वाला है। पहले वह मीट बेचने का काम करता था।
जानकारी के अनुसार, लखन की मीट की दुकान थी। जो उसने कुछ समय पहले बंद कर दी थी। वह स्कूटी के नंबर प्लेट पर 420 और टी-शर्ट पर हत्यारा लिखवाकर पूरे शहर में घूमता रहता था। अपना यह वीडियो वह सोशल मीडिया पर डालता था।
थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने बताया कि आरोपित की पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर आइडी खंगाल करके पूरी जानकारी हासिल करके आरोपित को पकड़ लिया।
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पहले वह मुर्गा काटने का काम करता था तो उसे आत्मग्लानि हुई। इसके बाद ही उसने अपने टी शर्ट पर हत्यारा लिखवा लिया और स्कूटी पर 420 लिखवाकर घूमने लगा। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
