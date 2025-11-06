टी-शर्ट पर हत्यारा और स्कूटी पर 420 लिखकर घूमने वाला युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में डबुआ थाना क्षेत्र में स्कूटी की नंबर प्लेट पर 420 और टी-शर्ट पर हत्यारा लिखकर घूमने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी लखन गाजीपुर रोड गली नंबर एक का रहने वाला है। पहले वह मीट बेचने का काम करता था।

जानकारी के अनुसार, लखन की मीट की दुकान थी। जो उसने कुछ समय पहले बंद कर दी थी। वह स्कूटी के नंबर प्लेट पर 420 और टी-शर्ट पर हत्यारा लिखवाकर पूरे शहर में घूमता रहता था। अपना यह वीडियो वह सोशल मीडिया पर डालता था।