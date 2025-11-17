फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों संग संवाद करेंगे अमित शाह

सुशील भाटिया, फरीदाबाद। सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32 में बैठक कुछ ही देर में आरंभ होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपाल, प्रशासक व मुख्य सचिव भाग लेंगे। गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय की मेजबानी में हो रही बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।

बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का क्रियान्वयन, प्रत्येक गांव के नियत दायरे में ब्रिक-एंड-मोर्टार बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, आपातकालीन सहायता प्रणाली का क्रियान्वयन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत सुधार, शहरी प्लानिंग, सहकारिता व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सहित क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के विभिन्न मुद्दे शामिल हैं।

बैठक के यह मुद्दे पहले से ही तय हैं, पर पिछले दिनों फरीदाबाद में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक पदार्थ, अल फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े गए सफेदपोश आतंकी और उसके बाद दिल्ली में लाल किले के बाहर आतंकी धमाके की वारदात होने से सफेदपोश आतंकी माड्यूल जो सामने आया है, उससे बैठक में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए और क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं और समन्वय कैसे बेहतर हो, इस पर संवाद होने की उम्मीद है।