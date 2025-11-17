फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों संग संवाद करेंगे अमित शाह
फरीदाबाद के सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और कई केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भाग लेंगे। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, बैंकिंग सुविधा, आपातकालीन सहायता और नागरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
सुशील भाटिया, फरीदाबाद। सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32 में बैठक कुछ ही देर में आरंभ होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपाल, प्रशासक व मुख्य सचिव भाग लेंगे। गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय की मेजबानी में हो रही बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इनके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का क्रियान्वयन, प्रत्येक गांव के नियत दायरे में ब्रिक-एंड-मोर्टार बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, आपातकालीन सहायता प्रणाली का क्रियान्वयन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत सुधार, शहरी प्लानिंग, सहकारिता व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सहित क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के विभिन्न मुद्दे शामिल हैं।
बैठक के यह मुद्दे पहले से ही तय हैं, पर पिछले दिनों फरीदाबाद में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक पदार्थ, अल फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़े गए सफेदपोश आतंकी और उसके बाद दिल्ली में लाल किले के बाहर आतंकी धमाके की वारदात होने से सफेदपोश आतंकी माड्यूल जो सामने आया है, उससे बैठक में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए और क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं और समन्वय कैसे बेहतर हो, इस पर संवाद होने की उम्मीद है।
बैठक में कौन-कौन होगा?
बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया, दिल्ली व जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों में विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, पंजाब के मंत्रियों में लाल चंद व एचएस बैंस, राजस्थान के मंत्रियों में सुरेश सिंह रावत व संजीव शर्मा, गृह सचिव गोविंद मोहन, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, लद्दाख के मुख्य सचिव पवन कोतवाल, जेएंडके के मुख्य सचिव अटल दुल्लो, चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद और आइएससीएस सचिव आशीष श्रीवास्तव मुख्य रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बैठक में पहुंचे हैं।
