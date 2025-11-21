Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अल-फलाह के छात्रों के साथ आया अभिभावक संघ, दूसरी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में एडजस्ट करने की मांग

    By Nibha Rajak Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:01 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम विस्फोट के मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में है। अभिभावक एकता मंच ने सरकार से छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि उन्हें दूसरी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में समायोजित किया जा सके और उनकी शिक्षा जारी रहे।

    prefferd source google
    Hero Image
    Al Falah Uni

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम विस्फोट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता भी रद कर दी गई है।

    जिसका असर हजारों छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। अभिभावक एकता मंच ने सरकार से छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था करने की अपील की है।

    अल-फलाह यूनिवर्सिटी एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। कक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं और अभिभावक अपने बच्चों को घर लेकर जा रहे हैं। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा और महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि छात्रों को दूसरी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में एडजस्ट किया जाए।

    यूजीसी छात्रों को उसी राज्य या आसपास के राज्यों की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने की व्यवस्था करती है। जिससे छात्रों की पढ़ाई जारी रहे।

    जो छात्र अंतिम वर्ष में होते हैं उन्हें भी आमतौर पर परीक्षा देने और डिग्री पूरी करने का मौका दिया जाता है। सरकार को छात्रों के भविष्य के बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

    यह भी पढ़ें- 17 साल पहले भी दिल्ली धमाकों में शामिल था अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र, इंडियन मुजाहिद्दीन का आतंकी था शादाब बेग