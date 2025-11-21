अल-फलाह के छात्रों के साथ आया अभिभावक संघ, दूसरी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में एडजस्ट करने की मांग

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम विस्फोट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता भी रद कर दी गई है।

जिसका असर हजारों छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा। अभिभावक एकता मंच ने सरकार से छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था करने की अपील की है।



अल-फलाह यूनिवर्सिटी एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। कक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं और अभिभावक अपने बच्चों को घर लेकर जा रहे हैं। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है।