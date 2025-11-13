Language
    अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित, वेबसाइट से नाम और लोगो हटाने के आदेश

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:01 PM (IST)

    भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। महासचिव डॉ. पंकज मित्तल के अनुसार, मीडिया रिपोर्टों के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है। विश्वविद्यालय को AIU का नाम और लोगो वेबसाइट से हटाने का निर्देश दिया गया है। यह सूचना सभी सदस्य विश्वविद्यालयों को भेज दी गई है।

    एआईयू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद की।

    डिजिटल डेस्क, फरीदाबाद। भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। AIU के महासचिव डॉ. पंकज मित्तल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर विश्वविद्यालय अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।

    विश्वविद्यालय को AIU का नाम और लोगो हटाने का निर्देश दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि वह तुरंत अपनी आधिकारिक वेबसाइट से AIU का नाम और लोगो हटा दे। AIU की सदस्यता निलंबन की सूचना सभी सदस्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों को भी भेजी गई है।