अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित, वेबसाइट से नाम और लोगो हटाने के आदेश

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। महासचिव डॉ. पंकज मित्तल के अनुसार, मीडिया रिपोर्टों के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है। विश्वविद्यालय को AIU का नाम और लोगो वेबसाइट से हटाने का निर्देश दिया गया है। यह सूचना सभी सदस्य विश्वविद्यालयों को भेज दी गई है।

एआईयू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद की।