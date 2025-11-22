अल फलाह यूनिवर्सिटी पर नैक सख्त, ग्रेड संबंधी गलत जानकारी देने पर मांगा जवाब, प्रबंधन बोला-डिजाइनिंग एरर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) के नोटिस पर अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से सफाई पेश की गई है। प्रबंधन की ओर से कहा गया कि वेबसाइट पर ए ग्रेड का प्रदर्शित होना केवल डिजाइनिंग की गलती है। यूनिवर्सिटी की ओर से कहा कि नोटिस मिलते ही इस एरर को सुधार लिया गया था।

गलती को लेकर माफी भी मांगी नोटिस का जवाब देते हुए गलती को लेकर माफी भी मांगी गई है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के राष्ट्रीय आयोग की ओर से यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म करने का नोटिस भेजा है। आयोग ने कहा कि जिस कार को आतंकी डाॅ. उमर चला रहा था। उसके ब्लास्ट होने से 15 से अधिक लोगों की जान चली गई। इसको देखते हुए क्यों न यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर दिया जाए। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को चार दिसंबर तक अपना पक्ष रखना हैं।