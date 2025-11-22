फरीदाबाद में प्रदूषण का कहर, स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव; बच्चों का रखें ख्याल

22 दिनों का बच्चा है। इसको खांसी और जुकाम हो गया है। पिछले कई दिनों से बीमार है। इलाज के लिए डबुआ डिस्पेंसरी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। - आशा, राहुल कॉलोनी

बेटी को पिछले तीन चार दिनों से खांसी और छाती में जकड़न हो गई है। डाक्टर ने टेस्ट कराने के लिए कहा था। टेस्ट के बाद इलाज के लिए सुबह से बारी का इंतजार कर रही हूं। -गुड्डी, गाजीपुर रोड।

प्रदूषण का बच्चों के स्वास्थ्य पर असर दिखाई दे रहा है। जीरो से पांच वर्ष के बच्चों का इन दिनों खास ख्याल रखने की जरूरत है। इस उम्र के बच्चों के लंग्स कमजोर होते हैं, इसलिए बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं।

-डा. अमित गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ, फोर्टिस अस्पताल

जिला अस्पताल में मरीजों को समय पर इलाज और दवाइयां मिल रही हैं। इन दिनों प्रदूषण बढ़ गया है। इसलिए लोगों को अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है। इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को यही सलाह दी जा रही है। -डा. विकास गोयल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जिला नागरिक