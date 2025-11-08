फरीदाबाद में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई पर सख्त कार्रवाई, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम मार रही छापा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई पर कार्रवाई की गई। टीम को सूचना मिली थी कि सेक्टर-6 में औद्योगिक इकाई चल रही है। यहां प्रदूषण विभाग के नियमों की अनदेखी की जा रही है।

इस इकाई में मशीनरी उपकरणों पर पाउडर पेंट व कोटिंग का कार्य किया जाता है लेकिन पेंट व कोटिंग करने के दौरान उपयोग में गए लाए जाने वाले केमिकल व तेजाब आदि को खुले में छोड़ा जाता है। जिससे प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है।

इस सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सुनील यादव के साथ इकाइ का औचक निरीक्षण किया गया। मौका पर इकाई में मोहन नाम से एक कर्मचारी मिला। जिससे वैध दस्तावेज पेश करने बारे कहा लेकिन वह मौके पर कोई दस्तावेज पेश नही कर सका। निरीक्षण के दौरान वाहनों में उपयोग होने वाले साइड स्टैंड, मैन स्टैंड व मोटर कवर आदि पर पाउडर कोटिंग व सीईडी कोटिंग की जा रही थी। करीब 15 से 20 श्रमिक कार्य कार्य कर रहे थे।