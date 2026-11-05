फरीदाबाद में फिर दिखा 8 फीट लंबा अजगर, सेक्टर-21सी में मचा हड़कंप; चार दिन में तीन मामलों से हड़कंप

निभा रजक, फरीदाबाद। शहर के रिहायशी इलाकों में वन्यजीवों की दस्तक लगातार लोगों की चिंता बढ़ा रही है। बुधवार को सेक्टर-21सी में करीब आठ फीट लंबा अजगर दिखाई देने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।

इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू शुरू किया। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भांकरी गांव के अलग-अलग मकान में अजगर मिले थे।

आबादी से दूर जंगल में जाकर छोड़ा

स्थानीय लोगों के अनुसार अजगर की लंबाई करीब आठ फीट थी। वन विभाग को फोन कर इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। टीम अजगर को अपने साथ ले गई और आबादी से दूर जंगल के क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया।

आबादी की ओर बढ़ रहे वन्यजीव शहर के आस-पास अरावली वन क्षेत्र और हरित क्षेत्रों से सटे रिहायशी इलाकों में वन्यजीव अक्सर दिखाई देते हैं। सोमवार और मंगलवार को भांकरी गांव में लगातार दो दिनों तक अजगर मिले थे। लोगों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू कराकर जंगल में छोड़ा।