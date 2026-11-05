फरीदाबाद में गोवंश पकड़ने का अभियान तेज, अब तक 50 पशु गोशाला भेजे गए

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। नगर निगम ने अभियान चलाते हुए पिछले तीन दिन में 50 गोवंश को पकडकर गोशाला भेजा। इसके साथ ही चार लोगों का चालान किया गया।

बता दें कि बेसहारा गोवंश की वजह से सड़कों पर लोग घायल हो रहे हैं। इसके साथ ही पिछले दो साल में सात लोगों की जान भी चली गई है।

बीपीटीपी पर गोवंश पकड़ने वाली टीम की रेकी करने वाले एक बाइक सवार का चालान किया गया। कुछ लोग अपनी बाइक की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगाकर पशुओं को पकड़ने वाली नगर निगम की गाड़ी की रेकी करते हैं और कई बार पकड़ने वाली टीम के साथ झगड़ा भी करते हैं।