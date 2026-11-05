साइबर अपराध को लेकर एक्शन में फरीदाबाद पुलिस, अब विद्यार्थियों को किया जागरूक

फरीदाबाद, हरेंद्र नागर। विद्यार्थियों को नशे की गिरफ्त से दूर रखने और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क बनाने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सीकरी में ‘पुलिस की पाठशाला’ कार्यक्रम आयोजित किया।

पुलिस चौकी सीकरी और सामुदायिक पुलिसिंग सेल की संयुक्त टीम ने करीब 1200 विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।

विद्यार्थियों को किया जागरूक

कार्यक्रम में पुलिस टीम ने विद्यार्थियों को बताया कि नशा न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि शिक्षा, परिवार और भविष्य भी बर्बाद कर सकता है। उन्हें गलत संगति से बचने और खेलकूद जैसी सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने की सलाह दी गई।