भिवानी में खौफनाक हत्याकांड, मौसी के बेटे ने चाकू मारकर ली महिला की जान

जागरण संवाददाता, भिवानी। शहर के हनुमान गेट क्षेत्र में बुधवार सुबह एक युवक ने चाकू मारकर एक महिला की हत्या कर दी।

घटना के बाद आरोपित ने खुद को भी चाकू मारकर घायल करने की कोशिश की। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान हनुमान गेट निवासी बबिता के रूप में हुई है।

बताया गया है कि बबिता एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। बुधवार सुबह करीब नौ बजे वह अपने घर पर थी, तभी आरोपित युवक ने उस पर अचानक चाकू से हमला कर दिया।

गंभीर रूप से घायल बबिता को आसपास के लोगों ने तुरंत जिला नागरिक अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरंभिक जानकारी के अनुसार आरोपित युवक मृतका के पति की मौसी का बेटा है। वारदात के बाद आरोपित ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।