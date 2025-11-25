तीन बच्चों से छीना मां का आसरा, बिजली की टूटी तार से कटा महिला का गला, मौके पर ही मौत

संवाद सहयोगी, बहल। बहल-लोहारू सड़क मार्ग पर सिरसी गांव के निकट पिकअप गाड़ी में सवार हो अपने घर चैहड़कलां लोट रही गृहणी की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। मृतका रेखा पिकअप गाड़ी में पीछे खड़ी थी और सड़क के बीच टूट कर गिरी हाईटेंशन बिजली तार में उलझकर गला कटने से मौत का कारण बना।

मृतका रेखा 27वर्ष की थी और 3 बच्चों की मां थी। बताया जा रहा है कि पिकअप गुजरने से पूर्व यहां से कोई भारी वाहन गुजरते वक्त रोड क्रासिंग बिजली की तार टूटने से हादसा हुआ। हादसे के बाद घायल रेखा को इलाज के लिए बहल अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने उसकी मौत होने की पुष्टि कर दी।

सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब पिकअप गाड़ी में यह हादसा हुआ उससे पूर्व ओवरलोड भारी वाहन यहां से गुजरते वक्त रोड क्रासिंग की बिजली लाइन की तार टूटकर गिर गई और इसी दौरान पिकअप के गुजरने के वक्त पीछे खड़ी रेखा के गले को बिजली के तार ने गले को रेत कर रख दिया। इस हादसे की चैहड़ कलां पुलिस चौकी कार्रवाई कर रही है।