तीन बच्चों से छीना मां का आसरा, बिजली की टूटी तार से कटा महिला का गला, मौके पर ही मौत
बहल-लोहारू मार्ग पर सिरसी गाँव के पास एक दर्दनाक हादसे में, पिकअप गाड़ी में सवार रेखा नामक एक महिला की बिजली की तार से गला कटने से मौत हो गई। 27 वर्षीय रेखा तीन बच्चों की माँ थी। यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ, क्योंकि क्रॉसिंग पर क्रॉस गार्डिंग नहीं थी। ग्रामीणों ने बिजली लाइनों पर क्रॉस गार्डिंग लगाने की मांग की है।
संवाद सहयोगी, बहल। बहल-लोहारू सड़क मार्ग पर सिरसी गांव के निकट पिकअप गाड़ी में सवार हो अपने घर चैहड़कलां लोट रही गृहणी की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। मृतका रेखा पिकअप गाड़ी में पीछे खड़ी थी और सड़क के बीच टूट कर गिरी हाईटेंशन बिजली तार में उलझकर गला कटने से मौत का कारण बना।
मृतका रेखा 27वर्ष की थी और 3 बच्चों की मां थी। बताया जा रहा है कि पिकअप गुजरने से पूर्व यहां से कोई भारी वाहन गुजरते वक्त रोड क्रासिंग बिजली की तार टूटने से हादसा हुआ। हादसे के बाद घायल रेखा को इलाज के लिए बहल अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने उसकी मौत होने की पुष्टि कर दी।
सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब पिकअप गाड़ी में यह हादसा हुआ उससे पूर्व ओवरलोड भारी वाहन यहां से गुजरते वक्त रोड क्रासिंग की बिजली लाइन की तार टूटकर गिर गई और इसी दौरान पिकअप के गुजरने के वक्त पीछे खड़ी रेखा के गले को बिजली के तार ने गले को रेत कर रख दिया। इस हादसे की चैहड़ कलां पुलिस चौकी कार्रवाई कर रही है।
हादसे के कारण के पीछे बिजली विभाग की अनदेखी पर सवाल।
बिजली लाइन क्रासिंग के नीचे क्रास गार्डिंग नहीं होने से हादसे का पर्याय बनी। नियमानुसार सड़क वी रास्तों पर से गुजरती बिजली की एचटी व एलटी बिजली लाइनों के नीचे क्रास गार्डिंग नियम अनुसार आवश्यक होती है लेकिन इस विभाग की अनदेखी कहें या चूक अधिकतर क्रॉसिंग बिजली लाइनों के नीचे क्रास गार्डिंग नहीं लगे हो होना हादसे के कारण बनने से इनकार नहीं किया जा सकता क्रॉस गार्डिंग रास्ते पर टूट कर तार गिरने को रोकने का काम करती है और ऐसी स्थिति में गार्डिंग ना होने से तार रास्तों व सड़क के बीचो-बीच गिर जाते हैं और किसी भी हादसे का पर्याय बनते हैं। बहल लोहारू सड़क मार्ग पर सोमवार का हादसे ने पीक अप गाड़ी सवार महिला रेखा की मौत का कारण बनी है। ग्रामीणों ने सड़क पर रास्ते मार्ग से गुजरने वाली बिजली लाइनों पर क्रास गार्डिंग लगाने की मांग उठी है।
