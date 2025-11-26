वॉट्सऐप पर आए शादी के कार्ड पर टीचर ने जैसी ही किया क्लिक, खाते से कट गए एक लाख रुपये, पुलिस ने दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव मकड़ाना निवासी सरकारी स्कूल के अध्यापक के वाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजकर साइबर ठगों ने 99,755 रुपये की चपत लगा दी गई। ठगों का शिकार हुए अध्यापक ने साइबर क्राइम पुलिस थाना में शिकायत देकर उसके रुपये वापिस दिलाने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में गांव मकड़ाना निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि वह भिवानी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिधनोई में कार्यरत है। 24 नवंबर को वह घर पर ही था। उसी दौरान उसके वाट्सएप पर शादी के कार्ड के रुप में एक एपीके फाइल आई जो उसके द्वारा ओपन करने पर ओपन नहीं हुई।