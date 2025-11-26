Language
    वॉट्सऐप पर आए शादी के कार्ड पर टीचर ने जैसी ही किया क्लिक, खाते से कट गए एक लाख रुपये, पुलिस ने दर्ज किया केस

    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:14 PM (IST)

    एक शिक्षक को वॉट्सऐप पर शादी का निमंत्रण कार्ड मिला। कार्ड पर क्लिक करते ही उनके खाते से एक लाख रुपये गायब हो गए। शिक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से अनजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील कर रही है। साइबर अपराध से सतर्क रहने की आवश्यकता है।

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव मकड़ाना निवासी सरकारी स्कूल के अध्यापक के वाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजकर साइबर ठगों ने 99,755 रुपये की चपत लगा दी गई। ठगों का शिकार हुए अध्यापक ने साइबर क्राइम पुलिस थाना में शिकायत देकर उसके रुपये वापिस दिलाने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस को दी शिकायत में गांव मकड़ाना निवासी प्रदीप कुमार ने बताया कि वह भिवानी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिधनोई में कार्यरत है। 24 नवंबर को वह घर पर ही था। उसी दौरान उसके वाट्सएप पर शादी के कार्ड के रुप में एक एपीके फाइल आई जो उसके द्वारा ओपन करने पर ओपन नहीं हुई।

    बाद में वह दूसरे कार्य में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद उसके बैंक खाता से अपने आप रुपये कटने लगे। उसके यूनियन बैंक खाता से 10 हजार रुपये की सात,15 हजार रुपये की एक, 5000 रुपये की दो व 4755 की एक ट्रांजेक्शन हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका फोन हैक करके उसके साथ 99 हजार 755 रुपये का फ्राड किया गया है। जिसका पता चलने पर उसने 1930 पर काल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई है।