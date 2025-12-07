वॉट्सऐप नंबर पर आया शादी का कार्ड, क्लिक करते ही हुआ कुछ ऐसा; पटवारी को बुलानी पड़ी पुलिस
चरखी दादरी में साइबर ठगों ने एक पटवारी को 1.10 लाख रुपये का चूना लगाया। पीड़ित को व्हाट्सएप पर शादी का निमंत्रण मिला था, जिस पर क्लिक करते ही उसके खात ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी तहसील कार्यालय में कार्यरत एक पटवारी को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाते 1.10 लाख की ठगी कर दी। इससे पहले पीड़ित के पास एक ग्राम सचिव के वाट्सएप नंबर से शादी का निमंत्रण आया था और उस पर क्लिक करने के बाद खाते से पैसे कट गए।
साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में झज्जर निवासी महेश ने बताया कि वो दादरी तहसील कार्यालय में पटवारी के पद पर कार्यरत है। 4 दिसंबर को उसके वाट्सएप नंबर पर ग्राम सचिव नरेश के वाट्सएप नंबर से शादी के निमंत्रण की फाइल आई।
उसके इस पर क्लिक करते ही बार-बार मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त हुए और एसबीआई बैंक खाता से 1.10 लाख रुपये कट गए। साइबर धोखाधड़ी का पता चलने पर पटवारी ने साइबर थाना पुलिस को शिकायत सौंपी।
पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने साइबर ठगी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।
