वॉट्सऐप नंबर पर आया शादी का कार्ड, क्लिक करते ही हुआ कुछ ऐसा; पटवारी को बुलानी पड़ी पुलिस

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी तहसील कार्यालय में कार्यरत एक पटवारी को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाते 1.10 लाख की ठगी कर दी। इससे पहले पीड़ित के पास एक ग्राम सचिव के वाट्सएप नंबर से शादी का निमंत्रण आया था और उस पर क्लिक करने के बाद खाते से पैसे कट गए।

साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में झज्जर निवासी महेश ने बताया कि वो दादरी तहसील कार्यालय में पटवारी के पद पर कार्यरत है। 4 दिसंबर को उसके वाट्सएप नंबर पर ग्राम सचिव नरेश के वाट्सएप नंबर से शादी के निमंत्रण की फाइल आई।