'HR-88B-8888' एक करोड़ 17 लाख रुपये में नीलाम हुआ VIP नंबर, एक महीने में जमा करनी होगी राशि

अब वीआइपी नंबर की सर्वाधिक ऑनलाइन बोली लगाने वाले को राशि व दस्तावेज जमा कराने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। वहीं, तय समय में राशि जमा ना कराने पर उसकी 11 हजार की अग्रिम सुरक्षा राशि जब्त हो जाएगी।

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी/बाढडा। 1 करोड़ 17 लाख रुपये की सर्वाधिक बोली लगने के चलते बाढड़ा एसडीएम अथारिटी का वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर एचआर-88बी-8888 चर्चा में है। बुधवार शाम को ऑनलाइन बोली बंद हो गई है।

इसकी पुष्टि बाढड़ा रजिस्ट्रेशन अथारिटी स्टाफ ने की है। बता दें कि बाढड़ा एसडीएम अथारिटी के वीआइपी नंबर एचआर-88बी-8888 की ऑनलाइन बोली 20 नवंबर को खोली गई थी।

पहले दिन इस वीआइपी नंबर की बोली 51 हजार के बेस प्राइस से शुरू हुई थी जो छठे दिन यानी 26 नवंबर को बढ़कर रिकॉर्ड 1.17 करोड़ पर पहुंच गई। बाढड़ा एसडीएम अथारिटी स्टाफ की मानें तो पूरे देश में किसी वीआइपी नंबर के लिए यह सर्वाधिक बोली राशि है।