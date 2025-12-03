1.17 करोड़ में नहीं बिका VIP नंबर HR88B8888, अब फिर लगेगी बोली; जानिए पूरा प्रोसेस

संवाद सहयोगी, बाढड़ा। वीआईपी नंबर एचआर 88बी 8888 की ऑनलाइन बोली प्रक्रिया सिरे नहीं चढ़ पाई। 1.17 करोड़ की बोली लगाने वाले ने बुधवार को अंतिम दिन बोली राशि जमा नहीं कराई और इसके चलते उसकी 11 हजार की सिक्योरिटी राशि जब्त करते हुए बोली प्रक्रिया रद्द कर दी गई।

बता दें कि एसअचर 88 बी 8888 वीआईपी नंबर बाढड़ा एसडीएम अथारिटी का है। पिछले करीब एक सप्ताह से यह नंबर देशभर में चर्चा में है और इसका कारण नंबर खरीदने की प्रक्रिया में ऑनलाइन बोली राशि 1.17 करोड़ तक पहुंचना है।

अब 5 दिसंबर से दोबारा इस नंबर के आवंटन के लिए ऑनलाइन बोली शुरू की जाएगी, जो अगले वीरवार तक चलेगी।

यह देशभर में किसी भी वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की सर्वाधिक बोली राशि भी है। हालांकि बोलीदाता को अथारिटी ने बोली राशि जमा कराने के लिए 5 दिन का समय दिया था और बुधवार अंतिम दिन रहा।

बोली लगाने वाले के राशि नहीं जमा कराने पर मुख्यालय से यह बोली रद्द कर दी गई और इसकी सूचना बाढड़ा एसडीएम अथारिटी को भी भेजी गई है।

बनकर रह गया पब्लिसिटी स्टंट

बाढड़ा एसडीएम अथॉरिटी स्टाफ की मानें तो कुल 45 आवेदकों ने रद्द हुई बोली में हिस्सा लिया था। इन्होंने बोली राशि को 1.17 करोड़ तक पहुंचा दिया, लेकिन सर्वाधिक बोली लगाने वाले के राशि जमा ना कराने से अब राज्य परिवहन मुख्यालय शुक्रवार को दोबारा ऑनलाइन बोली प्रक्रिया शुरू करेगा। पहले एक करोड़ से अधिक पहुंची बोली महज पब्लिसिटी स्टंट साबित हुई।



