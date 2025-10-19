हाथ में शराब की बोतल लिए SHO का Video Viral, दीवाली पर पुलिसकर्मियों को बांट रहे थे मिठाई
चरखी दादरी में पुलिस द्वारा शराब बांटने का वीडियो वायरल होने पर सिटी थाना एसएचओ सन्नी कुमार को निलंबित कर दिया गया है। धनतेरस के दिन लघु सचिवालय परिसर में शराब बांटते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो सामने आया था। विभाग ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएचओ को सस्पेंड कर दिया।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। पुलिस द्वारा शराब बांटने का वीडियो वायरल होने पर विभाग की ओर से संज्ञान लिया गया है। वीडियो में हाथ में शराब की बोतल लिए दिखाई दे रहे सिटी थाना एसएचओ पीएसआइ सन्नी कुमार को सस्पेंड किया गया है और विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी। वहीं, वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिस के अन्य जवानों की पहचान कर कार्रवाई अमल में लाने की बात महकमे की ओर से कही गई है।
उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर शनिवार देर रात एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में पुलिसकर्मी शराब की बोतल देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सिटी थाना प्रभारी सन्नी कुमार हाथ में शराब की बोतल लिए नजर आ रहा है। यह वीडियो धनतेरस का बताया जा रहा है। किसी ने चुपके से यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
शनिवार देर रात वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर संज्ञान लेते हुए रविवार को एसएचओ सन्नी कुमार को सस्पेंड किया गया है। चरखी दादरी डीएसपी हैडक्वार्टर धीरज कुमार ने रविवार को मामले को लेकर प्रेसवार्ता की।
उन्होंने बताया कि सिटी थाना एसएचओ का हाथ में शराब की बोतल लिए हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीएसपी ने कहा कि वीडियो में जो और लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी पहचान कर उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
