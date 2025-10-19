हाथ में शराब की बोतल लिए SHO का Video Viral, दीवाली पर पुलिसकर्मियों को बांट रहे थे मिठाई

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। पुलिस द्वारा शराब बांटने का वीडियो वायरल होने पर विभाग की ओर से संज्ञान लिया गया है। वीडियो में हाथ में शराब की बोतल लिए दिखाई दे रहे सिटी थाना एसएचओ पीएसआइ सन्नी कुमार को सस्पेंड किया गया है और विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी। वहीं, वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिस के अन्य जवानों की पहचान कर कार्रवाई अमल में लाने की बात महकमे की ओर से कही गई है।

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर शनिवार देर रात एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में पुलिसकर्मी शराब की बोतल देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सिटी थाना प्रभारी सन्नी कुमार हाथ में शराब की बोतल लिए नजर आ रहा है। यह वीडियो धनतेरस का बताया जा रहा है। किसी ने चुपके से यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

शनिवार देर रात वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर संज्ञान लेते हुए रविवार को एसएचओ सन्नी कुमार को सस्पेंड किया गया है। चरखी दादरी डीएसपी हैडक्वार्टर धीरज कुमार ने रविवार को मामले को लेकर प्रेसवार्ता की।