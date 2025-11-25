भिवानी में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह से लौटते समय हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, भिवानी/लोहारू। पिलानी रोड पर मंगलवार सुबह हुआ दर्दनाक हादसा एक परिवार को दोहरा दुख दे गया। हादसे में मरने वाला महेंद्र सिंह है तो मरने वाली महिला उसके छोटे भाई की पत्नी। पारिवारिक शादी समारोह से लौटते समय यह हादसा हुआ। ऐसे में शादी की खुशियां भी मातम में बदल गई। मंगलवार को उनके गांव राजस्थान के बड़वर बुआना, सिंघाना में दोनों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।

मंगलवार सुबह करीब सवा नौ बजे लोहारू में पिलानी रोड पर पेट्राेल पंप के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ। शादी समारोह से एक ही कार में लौट रहे करीब छह लोग जब लोहारू पहुंचे तो आगे चल रही ट्रैक्टर ट्राली में कार टकरा गई। हादसे में राजस्थान के गांव बड़बर निवासी महेंद्र सिंह (उम्र 75 वर्ष) और शारदा (उम्र 60 वर्ष) के अलावा धनपति, विनय, नरेश और मंजू को चोट आई।

जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां महेंद्र सिंह और शारदा को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बाकी की हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद भिवानी रेफर किया गया है। जैसे ही इसकी सूचना शादी समारोह वाले गांव लाड़ौंदा पहुंची तो वहां से भी काफी संख्या में लोग पहले लोहारू और फिर भिवानी पहुंचे।