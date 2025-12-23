भिवानी में एयर टैंक फटने से दो की मौत, दो स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल
हरियाणा के भिवानी जिले के गांव मंढोली कलां में मंगलवार सुबह एक टायर पंचर की दुकान में एयर टैंक फटने से दो लोगों की मौत हो गई और दो स्कूली छात्र घायल ह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बहल। गांव मंढोली कलां में मंगलवार सुबह टायर पंचर की दुकान में एयर टैंक फटने से दो लोगों की मौत और दो स्कूल छात्र घायल होने का मामला सामने आया है। घायलों को उपचार के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया है। वहीं, मृतकों के शवों का लोहारू के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है।
मामला मंगलवार सुबह करीब पौने नौ बजे का है। जानकारी के अनुसार गांव मंढोली कलां निवासी 24 वर्षीय ऋषि अविवाहित था और उसकी गांव के बस स्टैंड नजदीक बाइक मैकेनिक की दुकान था। मंगलवार सुबह उसकी दुकान पर गांव का ही करीब 28 वर्षीय रेडिमेड दुकान संचालक बिजेंद्र आया हुआ था।
अचानक ही उसके पड़ोसी अरविंद की टायर पंचर की दुकान का एयर टैंक फट गया। इसकी वजह से ऋषि और बिजेंद्र की मौत हो गई। जबकि पास से गुजर रहे करीब 16 वर्षीय सुमित और 17 वर्षीय राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार चल रहा है।
इस हादसे के बाद गांव में मातम छा गया और मृतक दोनों युवकों के शवों पर पुलिस कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। जांच अधिकारी एएसआइ सोमवीर सिंह ने बताया कि सुबह करीब पौने बजे इस हादसे की सूचना मिली थी। तुरंत हादसा स्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। मृतक ऋषि के भाई देवीलाल के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।
