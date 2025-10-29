Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana Crime: बहल फायरिंग मामला में दो आरोपी गिरफ्तार, अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेजा

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:59 PM (IST)

    बहल थाना पुलिस ने पातवान गांव में फायरिंग कर दहशत फैलाने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमित उर्फ मीतो सरपंच और हिमांशु उर्फ योगी नामक इन आरोपियों को दिनेश नामक किसान के घर के सामने फायरिंग करने के आरोप में पकड़ा गया है। पहले झुंझुनू में हथियारों के साथ पकड़े गए थे, जमानत पर रिहा होने के बाद बहल पुलिस ने इन्हें फिर गिरफ्तार किया। न्यायालय ने आरोपियों को एक दिन की रिमांड पर भेजा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, बहल। बहल थाना पुलिस ने गांव पातवान में बंदूक से फायर करके दहशत फैलाने के आरोपितों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान अमित उर्फ मीतो सरपंच वासी गोकलपुरा व हिमांशु उर्फ योगी वासी बुढे़डी थाना बहल के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपितों ने 16 अक्टूबर की रात को पातवान वासी किसान दिनेश के घर के सामने तीन-चार राउंड फायर कर दहसत फैलाने का आरोप का मामला दर्ज बहल थाने में दिनेश की शिकायत पर किया गया था और तभी से बचते बचाते घूम रहे थे। आरोपित अमित उर्फ मीतों सरपंच व हिमांशु उर्फ योगी दो दिन पूर्व झुंझुनू के पिलानी पुलिस के हत्थे हथियारों सहित चढ़ गए थे। जहां ये जमानत पर रिहा हो गए थे।

    इस दौरान बहल पुलिस ने इन दोनों को पिलानी के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपित के खिलाफ बहल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। जिन्हें पूछताछ के बाद मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया और आरोपितों को एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। मामले के जांच अधिकारी एएसआइ जोगेंद्र पाल ने बताया कि इनसे फायर किए हथियार व प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित पूछताछ की जाएगी।