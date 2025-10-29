Haryana Crime: बहल फायरिंग मामला में दो आरोपी गिरफ्तार, अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेजा

संवाद सहयोगी, बहल। बहल थाना पुलिस ने गांव पातवान में बंदूक से फायर करके दहशत फैलाने के आरोपितों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान अमित उर्फ मीतो सरपंच वासी गोकलपुरा व हिमांशु उर्फ योगी वासी बुढे़डी थाना बहल के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपितों ने 16 अक्टूबर की रात को पातवान वासी किसान दिनेश के घर के सामने तीन-चार राउंड फायर कर दहसत फैलाने का आरोप का मामला दर्ज बहल थाने में दिनेश की शिकायत पर किया गया था और तभी से बचते बचाते घूम रहे थे। आरोपित अमित उर्फ मीतों सरपंच व हिमांशु उर्फ योगी दो दिन पूर्व झुंझुनू के पिलानी पुलिस के हत्थे हथियारों सहित चढ़ गए थे। जहां ये जमानत पर रिहा हो गए थे।