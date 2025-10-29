Haryana Crime: बहल फायरिंग मामला में दो आरोपी गिरफ्तार, अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेजा
बहल थाना पुलिस ने पातवान गांव में फायरिंग कर दहशत फैलाने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमित उर्फ मीतो सरपंच और हिमांशु उर्फ योगी नामक इन आरोपियों को दिनेश नामक किसान के घर के सामने फायरिंग करने के आरोप में पकड़ा गया है। पहले झुंझुनू में हथियारों के साथ पकड़े गए थे, जमानत पर रिहा होने के बाद बहल पुलिस ने इन्हें फिर गिरफ्तार किया। न्यायालय ने आरोपियों को एक दिन की रिमांड पर भेजा है।
संवाद सहयोगी, बहल। बहल थाना पुलिस ने गांव पातवान में बंदूक से फायर करके दहशत फैलाने के आरोपितों को सोमवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान अमित उर्फ मीतो सरपंच वासी गोकलपुरा व हिमांशु उर्फ योगी वासी बुढे़डी थाना बहल के रूप में हुई है।
आरोपितों ने 16 अक्टूबर की रात को पातवान वासी किसान दिनेश के घर के सामने तीन-चार राउंड फायर कर दहसत फैलाने का आरोप का मामला दर्ज बहल थाने में दिनेश की शिकायत पर किया गया था और तभी से बचते बचाते घूम रहे थे। आरोपित अमित उर्फ मीतों सरपंच व हिमांशु उर्फ योगी दो दिन पूर्व झुंझुनू के पिलानी पुलिस के हत्थे हथियारों सहित चढ़ गए थे। जहां ये जमानत पर रिहा हो गए थे।
इस दौरान बहल पुलिस ने इन दोनों को पिलानी के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपित के खिलाफ बहल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। जिन्हें पूछताछ के बाद मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया और आरोपितों को एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। मामले के जांच अधिकारी एएसआइ जोगेंद्र पाल ने बताया कि इनसे फायर किए हथियार व प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित पूछताछ की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।