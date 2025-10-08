Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा: नेशनल हाईवे पर खड़े ट्राला से टकराया ट्रक, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

    By sonu jalgra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    चरखी दादरी के पास NH-152D पर खड़े ट्राला से ट्रक टकराने से जींद के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। हेल्पर शुभम ने बताया कि आगे चल रही गाड़ी के अचानक कट मारने से हादसा हुआ। ड्राइवर को पीजीआई रेफर किया गया फिर हिसार के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्राला चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एनएच 152 डी पर खड़े ट्राला से टकराया ट्रक, चालक गंभीर रूप से घायल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव खातीवास के समीप नेशनल हाईवे-152 डी पर पर खड़े ट्राला से ट्रक टकरा गया, जिससे जींद जिला निवासी ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को स्थानीय सिविल अस्पताल लाया गया जहां से चोटें अधिक होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रक पर कार्यरत हेल्पर ने पुलिस को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी शिकायत में भिवानी जिले के बामला निवासी शुभम ने बताया कि वह ट्रक पर हेल्पर है। वर्तमान में वह जींद जिला के खरल निवासी बलकार के साथ गाड़ी पर कंडक्टर लगा हुआ है।

    उसने बताया कि वे एनएच 152 डी से होते हुए नारनौल से पानीपत जा रहे थे। अलसुबह करीब 4 बजे पिलर नंबर 161 के समीप पहुंचे तो उनकी गाड़ी के आगे-आगे दूसरी गाड़ी चल रही थी। आगे चल रही गाड़ी के चालक ने अचानक कट मारकर अपनी गाड़ी को आगे निकाल लिया तथा उनकी गाड़ी सड़क पर खड़े ट्राला से टकरा गई।

    जिससे ट्रक का कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक बलकार सिंह को गंभीर चोटें लगी। बाद में उसे स्थानीय सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। लेकिन उसे उपचार के लिए हिसार निजी अस्पताल ले जाया गया है।

    शुभम ने ट्राला चालक पर सड़क पर ट्राला खड़ा कर एक्सीडेंट करवाने के आरोप लगाए है। जिसके आधार पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।