चरखी दादरी में 60 मिनट में ट्रांसफार्मर का 'दिल' निकाल ले गए चोर, वारदात की वीडियो आई सामने

हनी सोनी, चरखी दादरी।चोरों के हौसलें कितने बुलंद है, इसका अंदाजा सोमवार सुबह की वारदात से पता चलता है। दो नौजवान चोर प्रेमनगर कालोनी से अलसुबह पोल पर लगे ट्रांसफार्मर को डैमेज कर तांबे की क्वायल (दिल) चोरी कर ले गए। मंगलवार को जागरण रिपोर्टर के संज्ञान में मामला लाने के बाद बिजली निगम को चोरी की वारदात का पता चला। खास बात यह रही कि चोर 60 मिनट के अंदर ट्रांसफार्मर का दिल निकाल ले गए।

ता दें कि चोरी की वारदात प्रेमनगर कालोनी की है। वारदात को अंजाम देने वाले चोरों की कालोनी के ही एक बाशिंदे ने वीडियो बना डाली और उन्हें भनक तक नहीं लगी। उक्त कोलोनीवासी ने नाम न छापने की शर्त पर चोरों की छह अलग-अलग वीडियो जागरण रिपोर्टर को मुहैया कराई। एक वीडियो छह सैकेंड की है जिसमें एक चोर नीचे खंभे के आगे खड़ा होकर गली में निगरानी रख रहा है। दूसरी वीडियो 45 सैकेंड की है और इसमें दोनों चोर खंभे के नीचे खड़े होकर बात करते नजर आ रहे है जबकि हाथ पर कोई तरल पदार्थ रगड़ने के बाद एक चोर दूसरे के कंधे पर पैर रखकर दीवार पर चढ़ता दिखाई दे रहा है।

तीसरी वीडियो 12 सैकेंड की है जिसमें दूसरा चोर दीवार के पास खंभे की आड़ में खड़ा होकर हाथों पर कोई तरल पदार्थ लगा रहा है। चौथी वीडियो 13 सैकेंड की है और इसमें चोर ट्रांसफार्मर से तांबा की क्वायल निकाल रहा है। पांचवीं वीडियो 53 सैकेंड की है जिसमें दोनों चोर पोल पर चढ़कर तांबा की क्वायल निकालते नजर आ रहे है। छठी वीडियो करीब एक मिनट की है और इसमें चोरी दीवार से कूदने से लेकर बाइक पर चुराया गया सामान रखकर फरार होते नजर आ रहे है।

सुबह 3:15 दी दस्तक वीडियो मुहैया कराने वाले कालोनी के बाशिंदे ने बताया कि एपीएस स्कूल वाली गली सोमवार सुबह करीब 3.15 पर बाइक सवार दो चोर पहुंचे। उन्होंने पहले इधर-उधर टहल कर थोड़ी रैकी और इसके बाद हाथों पर कोई तरल पदार्थ लगाकर वारदात को अंजाम देने में जुट गए। सुबह 4:15 पर वो बाइक पर ट्रांसफार्मर से निकाली गई कवायल रखकर फरार हो गए।