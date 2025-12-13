Language
    शादी में कहासुनी बनी मौत का कारण, नेशनल बॉडीबिल्डर रोहित धनखड़ मर्डर केस में तीन आरोपी बेंगलुरु से धराए

    By Shiv Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    नेशनल खिलाड़ी बाडीबिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में भिवानी सीआइए प्रथम ने तीन नामजद आरोपितों को बैंगलुरु से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुम ...और पढ़ें

    गिरफ्तार आरोपितों में दो सगे भाई (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। 27 नवंबर की रात को रेवाड़ी खेड़ा में नेशनल खिलाड़ी बाडीबिल्डर रोहित धनखड़ की पीट-पिटकर हत्या मामले में भिवानी सीआइए प्रथम ने चार नामजद आरोपितों में तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    उन्हें बैंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस भिवानी ला रही है। गिरफ्तार तीन आरोपितों में दो सगे भाई है। एक का पहले भी आपराधिक रिकार्ड है।

    पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार का कहना है कि तीनों को लेकर हमारी सीआइए पुलिस टीम भिवानी आ रही है। जिन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। जिसके बाद सारा पता लगेगा कि विवाद कहां से और कैसे शुरू हुआ। अन्य आरोपितों की भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे है।

    मामला 27 नवंबर की रात का है। रोहतक के हुमायुपर वासी करीब 26 वर्षीय नेशनल खिलाड़ी बाडीबिल्डर रोहित धनखड़ अपने एक दोस्त चरखी दादरी के बौंदकला वासी जतिन के साथ भिवानी के गांव रेवाड़ी खेड़ा में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था।

    जतिन की बहन इस गांव में शादीशुदा है और उसकी बहन की ननद की शादी थी। शादी के दौरान बारात में आए कुछ लोगों के साथ रोहित की कहासुनी हुई। रोहित के साथी जतिन ने बताया था कि बारात में आए कुछ शादी समारोह में लड़कियों पर अश्लील शब्द बोल रहे थे।

    जिसका रोहित ने विरोध किया। जिस पर कहासुनी हुई। रात करीब साढे़ 11 बजे जब जब रोहित और जतिन अपनी गाड़ी से रोहतक जाने लगे तो गांव से बामला रोड पर रेलवे फाटक बंद था। इसी दौरान उनका पीछा करते हुए झगड़ा करने वाले युवक आ गए और लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

    जिसमें रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआइ रोहतक रेफर कर दिया गया। जहां 28 नवंबर को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने रोहित की माता सरोज की शिकायत पर चार नामजद व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया।

    इस मामले में भिवानी सीआइए प्रथम टीम ने तीन आरोपितों को बैंगलुरु से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि हमारी टीम तीन आरोपितों तिगड़ाना वासी वरूण, तरुण और दीपक को गिरफ्तार किया है। वरूण व तरूण सगे भाई है।

    तीनों को लेकर हमारी टीम आ रही है। इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अभी तक जो जानकारी मिली है, उसमें यह है कि शादी में वरमाला के दौरान रोहित और बारात में आए युवकों की तकरार हुई।

    जो झगडे़ में बदल गई। रोहित अपने घर लौटने लगा तो रास्ते में फाटक बंद थी और वहां झगड़ा करने वाले युवकों ने हमला कर दिया। जिसमें उसकी मौत हुई। वह प्रतिभावान खिलाड़ी था। हम प्रयास करेंगे कि मामले को फास्ट ट्रेक कोर्ट में रखा जाए ताकि जल्द से जल्द आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।